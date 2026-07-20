Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Ungkap Marc Marquez Punya 3 Kartu Truf untuk Juarai MotoGP 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |03:02 WIB
Jorge Lorenzo Ungkap Marc Marquez Punya 3 Kartu Truf untuk Juarai MotoGP 2026
Jorge Lorenzo Ungkap Marc Marquez Punya 3 Kartu Truf untuk Juarai MotoGP 2026 (Instagram/Ducati Course)
A
A
A

JAKARTA - Juara dunia lima kali MotoGP, Jorge Lorenzo, mengungkapkan kekuatan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang tidak dimiliki para rivalnya. Ia menyebut, ada 3 kartu truf Marc Marquez. 

1. Kartu Truf Marquez

Jorge Lorenzo pernah menjadi rekan satu tim Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019. Ia pun percaya pembalap berjuluk The Baby Alien itu memiliki "kartu truf" yang tersisa untuk dimainkan di tiga balapan spesifik di paruh kedua musim ini.

“Dia memiliki tiga kartu truf yang tidak dimiliki yang lain, yaitu tiga sirkuit dengan tata letak berlawanan arah jarum jam,” kata Lorenzo di podcast Duralavita miliknya, seperti yang dilaporkan Motosan, dilansir Senin (19/7/2026).

Ia membeberkan ketiga sirkuit tersebut. “Pertama Aragon, kemudian Phillip Island di akhir, dan Valencia, yang kebetulan merupakan (putaran-red) terakhir," ucapnya.

“Jika dia sampai di sana dengan (klasemen) yang sangat ketat, dia bisa memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan," tuturnya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Ia menilai, pembalap lain tidak memiliki kekuatan yang benar-benar bisa membuat perbedaan.

“Saya pikir ketika Anda sampai di sirkuit dengan tikungan kiri, seperti tiga sirkuit ini, Anda memiliki peluang 80-90 persen untuk menang," ujar Lorenzo.

“Namun, di sirkuit dengan tikungan kanan, segalanya jauh lebih seimbang. Kejuaraan ini menjadi sangat menarik,” tuturnya.

Kekuatan Marquez di sirkuit dengan tikungan kiri terlihat jelas di Sachsenring. Di sana hanya ada tiga tikungan kanan dan 10 tikungan kiri, tujuh di antaranya terhubung melalui sektor kedua dan ketiga.

Pembalap berusia 33 tahun itu memenangkan grand prix kelas utama ke-10 (ke-13 di semua kategori) di Sachsenring akhir pekan lalu (10–12 Juli). Ini menyamai rekor kemenangan di satu sirkuit yang dicetak oleh Giacomo Agostini di Imatra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/38/3231009/marc_marquez-eENZ_large.jpg
Marc Marquez Menggila hingga Cuma Selisih 18 Poin dari Pemuncak Klasemen, Gelar MotoGP 2026 Masih Terbuka Lebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/38/3230810/raffi_ahmad_dukung_veda_ega_pratama_dan_mario_aji_niko_prayoga_okezone-Pmen_large.jpg
Raffi Ahmad Dukung Veda Ega Pratama dan Mario Aji Menggila di MotoGP Mandalika 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/38/3230796/veda_ega_pratama_dan_mario_aji_siap_tempur_di_motogp_mandalika_2026_tangguh_yudha_okezone-9yu0_large.jpg
Tengah Berlibur di Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji Janji Siap Tempur di MotoGP Mandalika 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/38/3230646/marc_marquez_juara_motogp_jerman_2026_marcmarquez93-kvdZ_large.jpg
Penyebab Pembalap Marc Marquez Melambat di MotoGP Jerman 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/38/3230661/marc_marquez_prediksi_timnas_spanyol_juara_piala_dunia_2026_spotv-YQLT_large.jpg
Keren! Prediksi Marc Marquez Tepat Pertemukan Timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/38/3230097/cal_crutchlow-Eh7s_large.jpg
Cal Crutchlow Resmi Balapan di MotoGP Inggris 2026, Gantikan Johann Zarco yang Masih Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement