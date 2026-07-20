Jorge Lorenzo Ungkap Marc Marquez Punya 3 Kartu Truf untuk Juarai MotoGP 2026

JAKARTA - Juara dunia lima kali MotoGP, Jorge Lorenzo, mengungkapkan kekuatan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang tidak dimiliki para rivalnya. Ia menyebut, ada 3 kartu truf Marc Marquez.

1. Kartu Truf Marquez

Jorge Lorenzo pernah menjadi rekan satu tim Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019. Ia pun percaya pembalap berjuluk The Baby Alien itu memiliki "kartu truf" yang tersisa untuk dimainkan di tiga balapan spesifik di paruh kedua musim ini.

“Dia memiliki tiga kartu truf yang tidak dimiliki yang lain, yaitu tiga sirkuit dengan tata letak berlawanan arah jarum jam,” kata Lorenzo di podcast Duralavita miliknya, seperti yang dilaporkan Motosan, dilansir Senin (19/7/2026).

Ia membeberkan ketiga sirkuit tersebut. “Pertama Aragon, kemudian Phillip Island di akhir, dan Valencia, yang kebetulan merupakan (putaran-red) terakhir," ucapnya.

“Jika dia sampai di sana dengan (klasemen) yang sangat ketat, dia bisa memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan," tuturnya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Ia menilai, pembalap lain tidak memiliki kekuatan yang benar-benar bisa membuat perbedaan.

“Saya pikir ketika Anda sampai di sirkuit dengan tikungan kiri, seperti tiga sirkuit ini, Anda memiliki peluang 80-90 persen untuk menang," ujar Lorenzo.

“Namun, di sirkuit dengan tikungan kanan, segalanya jauh lebih seimbang. Kejuaraan ini menjadi sangat menarik,” tuturnya.

Kekuatan Marquez di sirkuit dengan tikungan kiri terlihat jelas di Sachsenring. Di sana hanya ada tiga tikungan kanan dan 10 tikungan kiri, tujuh di antaranya terhubung melalui sektor kedua dan ketiga.

Pembalap berusia 33 tahun itu memenangkan grand prix kelas utama ke-10 (ke-13 di semua kategori) di Sachsenring akhir pekan lalu (10–12 Juli). Ini menyamai rekor kemenangan di satu sirkuit yang dicetak oleh Giacomo Agostini di Imatra.