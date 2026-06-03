Jadwal MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana?

BALATONFOKAJAR – Jadwal MotoGP Hungaria 2026 sudah diketahui. Apakah Marc Marquez akan meraih kemenangan perdana di MotoGP 2026?

Kejuaraan Dunia memasuki seri kedelapan. Balapan bertajuk MotoGP Hungaria 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, 5-7 Juni.

1. Marc Marquez Jadi Pemenang

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Musim lalu, Sirkuit Balaton Park untuk pertama kalinya masuk kalender balap MotoGP. Marquez sukses jadi pemenang dalam balapan tersebut.

Bahkan, Marquez sudah digadang-gadang akan jadi pemenang musim lalu sebelum pekan balapan berlangsung. Sebab, Balaton Park memiliki banyak tikungan ke kiri yang jadi makanan empuk buatnya.

Sayangnya, musim ini Marquez seperti terseok-seok. Ia beralasan pergerakan di bahu kanannya terganggu karena ada masalah dengan sekrup yang ditanam imbas kecelakaan di GP Mandalika 2025.

Kini, Marquez sudah pulih dari cedera. Ia siap untuk kembali menggebrak. Walau begitu, pria asal Spanyol tersebut masih kesulitan di MotoGP Italia 2026 dengan hanya finis ketujuh.