Raffi Ahmad Dukung Veda Ega Pratama dan Mario Aji Menggila di MotoGP Mandalika 2026!

UTUSAN Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, memberikan dukungan bagi dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Dukungan itu diterima Veda Ega Pratama dan Mario Aji jelang mewakili Indonesia di MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok pada 9-11 Oktober 2026.

Dukungan diberikan Raffi Ahmad saat menghadiri meet and greet Veda dan Mario dalam rangkaian acara Indonesian Homecoming Tour yang menjadi ajang promosi MotoGP Mandalika 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Jumat (17/7/2026).

Raffi Ahmad takjub dengan kualitas Veda Ega Pratama dan Mario Aji. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

1. Raffi Ahmad Takjub

Raffi Ahmad mengatakan dua pembalap itu merupakan local heroes Tanah Air di dunia balap. Bahkan ia mengungkapkan rasa kagumnya kepada Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Bukan tanpa alasan di usia keduanya yang masih muda, mereka sudah membawa nama Indonesia ke berbagai ajang balap dunia.

“Wah, semangat banget ya. Apalagi kita punya local heroes. Tepuk tangan buat Mario! Mario ini usianya masih 22 tahun, tapi sudah masuk ke Moto2. Kebanggaan kita nih, Moto GP dan juga buat Veda, mana suaranya? Umurnya 17 tahun, masuk ke Moto3,” kata Raffi Ahmad.

Sebagai utusan khusus presiden, ia mengaku senang dan bangga dengan adanya talenta muda Indonesia di dunia balap internasional. Ia berharap Veda Ega Pratama dan Mario Aji bisa terus berkembang. Mario Aji saat ini eksis di Moto2, sedangkan Veda Ega Prtama bersaing di Moto3.

“Alhamdulillah hari ini kita senang banget local heroes kita bangga. Anak-anak muda yang bisa masuk ke MotoGP. Mudah-mudahan dari Moto3 naik ke Moto2, Moto2 masuk ke MotoGP,” ungkap sosok multitalenta ini.