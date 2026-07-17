Tengah Berlibur di Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji Janji Siap Tempur di MotoGP Mandalika 2026!

DUA pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, optimistis memberikan penampilan terbaik di Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9-11 Oktober 2026.

1. Mario Aji dan Veda Ega Pratama Siap Tempur di Sirkuit Mandalika

Antusiasme masyarakat Indonesia menyambut kehadiran Mario Aji yang berlaga di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3 menjadi motivasi tambahan bagi keduanya. Mereka berharap dukungan langsung dari para penggemar di tribun Sirkuit Mandalika menjadi energi untuk meraih hasil maksimal.

Mario Aji eksis di Moto2 2026. (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

"Latihan di Mandalika jadi advantage bagi kita berdua. Kami optimistis dalam balapan nanti di hadapan pendukung sendiri karena doa dan dukungan masyarakat Indonesia sangat berarti bagi kami. Kami akan memberikan yang terbaik," kata Mario Aji dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

2. Pilih Berlibur di Indonesia

Jelang balapan selanjutnya di Moto2 Inggris 2026 pada 9 Agustus 2026, Mario Aji mengaku memanfaatkan jeda selama tiga ninggu untuk pulang ke Indonesia. Menurutnya, selain terus berlatih, bertemu dan menghabiskan waktu bersama keluarga menjadi momen penting yang tidak boleh terlewat.

"Kesempatan pulang kali ini kami gunakan dengan baik-baik untuk recharge penuh mungkin, bertemu keluarga, diimbangi dengan latihan, karena berkompetisi di World Championship tidak hanya menulu latihan, kita juga perlu sedikit rehat di rumah," lanjut rider 22 tahun ini.

Senada dengan Mario Aji, Veda Ega Pratama mengaku tidak terbebani dengan tingginya ekspektasi masyarakat. Baginya, dukungan yang diberikan justru menjadi motivasi untuk tampil maksimal pada kesempatan berharga tersebut.