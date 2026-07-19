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Hasil Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Dikalahkan Kamboja

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |19:37 WIB
Hasil Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Dikalahkan Kamboja
Hasil Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Dikalahkan Kamboja (Instagram/@indonesian_volleyball)
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JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia kalah dari Kamboja dalam pertandingan final putaran pertama SEA V Cup 2026, Minggu (19/7/2026). Pertandingan berlangsung ketat hingga akhirnya Kamboja menang dalam 5 set. 

Timnas voli putra Indonesia menjadi runner-up putaran pertama SEA V Cup 2026. Sebenarnya target Skuad Merah-Putih adalah menjadi juara dalam ajang tersebut.

Pertandingan itu digelar di Candon, Ilocos Sur, Filipina. Kamboja menang dengan skor 23-25, 26-28, 25-23, 25-22, dan 11-15. 

Jalannya Pertandingan 

Sejak set pembuka, Kamboja tampil solid. Kamboja kerap unggul pada set-set pertama. Bahkan, timnas voli putra Indonesia sempat tertinggal 13-21 pada set pertama. 

Meski begitu, Boy Arnez dan kawan-kawan mampu bangkit hingga skor menjadi 20-21. Namun, set pertama menjadi milik Kamboja dengan skor 23-25. 

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Pada set kedua, timnas voli Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan. Fahan Salim dan kawan-kawan sempat unggul 7-3. 

Kejar-kejaran poin terjadi pada set kedua. Bahkan pada set kedua terjadi deuce setelah skor sama kuat 24-24. Pada fase-fase kritis ini, Kamboja tampil lebih disiplin sehingga berhasil menutup set kedua dengan 26-28.

Tertinggal 2 set, anak asuh Reidel Toiran langsung tampil menggila. Meski begitu, kubu lawan memberikan perlawanan yang ketat. Kejar-kejaran skor kembali terjadi. 

Timnas voli putra Indonesia tak pernah dibiarkan leluasa melebarkan keunggulan. Hingga akhirnya, set ketiga berakhir dengan skor 25-23. 

Timnas voli putra Indonesia berusaha mempertahankan permainannya pada set keempat. Set keempat, pertandingan juga berlangsung ketat. 

 

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