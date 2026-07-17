Penyebab Pembalap Marc Marquez Melambat di MotoGP Jerman 2026

PENYEBAB pembalap Marc Marquez melambat di MotoGP Jerman 2026 akan diulas Okezone. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- lagi-lagi meraih kemenangan di MotoGP Jerman yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring pada Minggu, 12 Juli 2026 malam WIB.,

Dalam balapan yang berlangsung 30 lap tersebut, rider asal Spanyol menyeleaikan balapan dalam 40 menit 53.148 detik. Ia unggul 1,996 detik atas Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) di posisi dua.

Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagi Marc Marquez, ini merupakan kemenangan ke-10 di MotoGP Jerman. Jika dihitung di semua kelas, Marc Marquez telah 13 kali menjadi yang terbaik di Sirkuit Sachsering.

1. Marc Marquez Sempat Melambat di MotoGP Jerman 2026

Ai Ogura paham Marc Marquez seharusnya bisa menjauh darinya dalam balapan MotoGP Jerman 2026. Namun, ia sempat terkejut ketika kecepatan Marc Marquez melambat.

“Anda bisa melaju lebih cepat lagi, bukan, Marc Marquez?” kata Ai Ogura kepada Marc Marquez saat berada di podium MotoGP Jerman 2026, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (18/7/2026)

“Kita tidak tahu. Sachsenring adalah Sachsenring, di Belanda Anda lebih cepat dari saya,” jawab Marc Marquez.