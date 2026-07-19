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Hasil Final Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Juara Usai Kalahkan Jagoan Korsel

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |15:56 WIB
Hasil Final Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Juara Usai Kalahkan Jagoan Korsel
Hasil Final Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Juara Usai Kalahkan Jagoan Korsel (Dok PBSI)
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TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi juara Japan Open 2026. Mereka berhasil menjadi juara setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dengan poin 21-19 dan 21-17.

Pertemuan kedua pasangan dalam babak final. Laga itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026).

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Kim/Seo sejak awal gim pertama. Kim/Seo pun berusaha memberikan perlawanan ketat.

Kim/Seo sempat unggul 10-8 atas Fajar/Fikri. Namun, Fajar/Fikri berusaha keras untuk segera mengejar ketertinggalannya.

Kerja keras Fajar/Fikri pun berbuah hasil. Mereka kemudian berbalik unggul 19-16 atas Kim/Seo.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

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