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HOME SPORTS MOTOGP

Nekat Comeback di MotoGP Italia 2026, Marc Marquez Masih Berambisi Juara Dunia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |03:54 WIB
Nekat <i>Comeback</i> di MotoGP Italia 2026, Marc Marquez Masih Berambisi Juara Dunia?
Marc Marquez berambisi menjadi juara dunia MotoGP 2026 dengan kembali di Italia? (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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KEPUTUSAN Marc Marquez untuk comeback di MotoGP Italia 2026 dianggap berisiko. Pasalnya, Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello di Scarperia e San Piero, bakal menyiksa bahu kanannya.

Marquez harus menjalani operasi bedah untuk mengatasi masalah di bahu kanannya yang cedera pada MotoGP Mandalika 2025. Ternyata, ada sekrup yang posisinya berubah dan mengganggu pergerakan!

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)
Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)

Masalah itu cukup menghambat Marquez dalam enam seri di MotoGP 2026. Ia mengakui agak sulit bergerak terutama ke kanan sehingga tak kunjung meraih kemenangan atau sekadar naik podium.

1. Sempat Diragukan

Setelah operasi pada Minggu 10 Mei 2026, Marquez sempat diragukan akan kembali untuk GP Italia yang digelar 29-31 Mei. Tapi, ia justru datang dan mendapat lampu hijau untuk mengaspal.

Marquez mengakui, idealnya comeback itu ditunda hingga seri berikutnya di Hungaria, yang lebih banyak memiliki tikungan ke kiri. Tapi, ia kembali dengan misi yang tak kalah penting.

“Mugello adalah salah satu trek paling menyiksa di kalender karena sangat menuntut untuk lengan kanan. Jadi, Balaton (Hungaria), pertama-tama, punya banyak tikungan ke kiri,” papar Marquez, dinukil dari Crash, Rabu (3/6/2026).

 

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