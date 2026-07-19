Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di Final SEA V Cup 2026: Juara di Depan Mata!

ILOCOS SUR – Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyegel tiket ke partai final seri pertama SEA V Cup 2026 usai membungkam perlawanan sengit Vietnam. Skuad Garuda kini bersiap melakoni laga perebutan gelar juara melawan tim kejutan, Kamboja, yang akan diselenggarakan di Candon, Ilocos Sur, Filipina, Minggu (19/7/2026) pukul 16.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Vietnam dalam tiga set langsung. Farhan Halim dan kawan-kawan menang dengan skor 25-22, 25-20, dan 25-22 pada pertandingan yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 malam WIB.

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Pada set pertama, Indonesia sempat tertinggal dua hingga lima angka sebelum mampu membalikkan keadaan.

Perlahan, permainan Indonesia mulai membaik setelah smes Boy Arnez Arabi memperkecil selisih menjadi 14-15. Dua kesalahan beruntun yang dilakukan Vietnam kemudian membuat skor kembali imbang dan menjadi titik balik kebangkitan Skuad Garuda.

1. Titik Balik Kebangkitan

Indonesia berbalik memimpin 17-16 melalui smes Fauzan Nibras. Momentum semakin berpihak kepada tim asuhan pelatih Indonesia setelah monster block Putra Bagus Hidayatullah membawa keunggulan menjadi 18-16.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/avcvolley)

Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga memasuki poin-poin krusial. Service ace Fauzan Nibras membuat Indonesia unggul 24-21 sebelum Boy Arnez Arabi menutup set pertama dengan smes keras yang memastikan kemenangan 25-22.

Memasuki set kedua, permainan Indonesia tampil lebih stabil. Skuad Garuda mampu mengendalikan jalannya pertandingan hingga mengamankan kemenangan 25-20.

Persaingan kembali berlangsung ketat pada set ketiga. Meski mendapat tekanan dari Vietnam, Indonesia tetap mampu menjaga konsistensi permainan dan menutup set terakhir dengan kemenangan 25-22.