HOME SPORTS SPORT LAIN

Run Like a Pro 5k Ajak Masyarakat Bangun Gaya Hidup Aktif yang Lebih Mudah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |17:28 WIB
Ajang Run Like a Pro 5k mengajak masyarakat bangun gaya hidup aktif yang lebih mudah (Foto: Dok. Pribadi)
MINAT masyarakat Indonesia terhadap olahraga lari terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain menjadi salah satu cara menjaga kesehatan, lari kini juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup yang diminati berbagai kalangan.

Fenomena tersebut terlihat dalam kegiatan lari 5 kilometer bertajuk “Run Like a Pro with Advan Ultra Watch” yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (31/5/2026). Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh publik, termasuk Sandiaga Uno, dan menjadi ajang untuk mengajak masyarakat menjalani pola hidup yang lebih aktif.

1. Perkenalkan Lebih Dekat

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri mengatakan, sangat senang kegiatan tersebut berjalan lancar. Melalui event ini, pihaknya juga akan memperkenalkan lebih dekat Advan Ultra Watch untuk kebutuhan para pelari .

"Kami ingin mengajak masyarakat merasakan langsung semangat hidup aktif yang menjadi inspirasi dari produk ini,” kata Chandra, Minggu (31/5/2026).

“Kami hadirkan bukan hanya sebagai smartwatch, tetapi sebagai partner harian bagi mereka yang ingin mulai berlari, meningkatkan performa, dan membangun kebiasaan sehat dengan cara yang lebih praktis,” imbuhnya.

Selain itu, smartwatch sebagai perangkat wearable yang membantu pengguna berlari dengan lebih terarah, praktis, dan tetap nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya menghadirkan kegiatan lari juga memperkenalkan movement bertajuk “10.000 Steps Daily for 800-Month Healthy Life”.

Movement ini merupakan ajakan bagi masyarakat untuk mulai bergerak 10.000 langkah setiap hari sebagai langkah sederhana dalam membangun gaya hidup sehat secara konsisten sejak muda. Itu demi kualitas hidup yang lebih baik hingga usia sekitar 800 bulan atau hampir 70 tahun.

Melalui movement ini, ADVAN ingin menekankan bahwa hidup sehat tidak selalu harus dimulai dari olahraga berat. Kebiasaan kecil seperti berjalan kaki, berlari ringan, atau aktif bergerak setiap hari dapat menjadi awal dari perubahan gaya hidup yang lebih positif.

 

