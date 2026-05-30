Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Start Ke-4, Marco Bezzecchi Raih Pole Position!

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil impresif dengan merebut pole position pada Kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Toskana, Italia pada Sabtu (30/5/2026) sore WIB. Bagaimana dengan juara bertahan MotoGP, Marc Marquez?

Rider Ducati Lenovo itu secara luar biasa memulai balapan dari posisi empat. Jadi, siapa yang akan jawara MotoGP Italia 2026?

Marc Marquez memulai balapan MotoGP Italia 2026 di posisi 4. (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Jalannya Kualifikasi MotoGP Italia 2026

Persaingan ketat sudah terjadi sejak awal sesi kualifikasi. Jorge Martin (Aprilia Racing) langsung menunjukkan kecepatannya dengan mencatatkan waktu tercepat pada putaran pertama.

Pembalap asal Spanyol tersebut membukukan waktu 1 menit 44,284 detik. Catatan itu membuatnya sementara memimpin di depan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Marco Bezzecchi.

Memasuki lima menit pertama, persaingan antar-pembalap semakin sengit. Bezzecchi sempat mengambil alih posisi terdepan setelah memperbaiki catatan waktunya.

Namun, Raul Fernandez kemudian berhasil melampaui torehan waktu Bezzecchi. Tidak lama berselang, Jorge Martin kembali merebut posisi pertama setelah mempertajam catatannya menjadi 1 menit 44,284 detik.

Di tengah persaingan para pembalap terdepan, Marc Marquez (Ducati Lenovo) belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Juara dunia delapan kali itu masih tertahan di posisi ketujuh pada fase awal sesi.