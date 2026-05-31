Hasil Final Singapore Open 2026: Fajar/Fikri Harus Puas Jadi Runner up

SINGAPURA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up Singapore Open 2026 Super 750. Mereka takluk di partai final dari Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor akhir 21-18, 17-21, dan 16-21.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Minggu (31/5/2026) sore WIB, Fajar/Fikri bermain efektif sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu berupaya mendominasi untuk mencuri keunggulan di awal laga.

Akan tetapi, Rankireddy/Shetty bermain dengan solid. Permainan cepat serta pengembalian bola yang efisien membuat keduanya unggul pada jeda interval.

Pada jeda interval gim pertama, Rankireddy/Shetty unggul dengan skor 11-8. Sslepas rehat, keduanya justru kehilangan momentum.

Kejar-kejaran poin pun terjadi. Fajar/Fikri yang bermain cepat akhirnya mampu mengembalikan keadaan. Keduanya mengunci kemenangan dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Rankireddy/Shetty langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Keduanya membuat Fajar/Fikri jatuh-bangun untuk mengembalikan shuttlecock.