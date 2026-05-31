Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Race Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Bertahan di 5 Besar!

SCARPERIA E SAN PIERO – Klasemen sementara Moto3 2026 kelar race Moto3 Italia 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama sukses bertahan di posisi 5!

Balapan Moto3 Italia 2026 telah rampung di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu (31/5/2026) sore WIB. Lomba berlangsung sengit sejak start hingga finis.

1. Podium

Hakim Danish mendapat durian runtuh gara-gara David Almansa mundur dari balapan. Ia pun bisa melesat dan sempat memimpin balapan.

Tapi, pembalap asal Malaysia itu harus puas finis posisi tiga. Ia mendapatkan finis terbaiknya di kelas Moto3 setelah tujuh seri.

2. Veda Ega Finis Posisi 8

Sementara, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri lomba di urutan 8. Rider Honda Team Asia itu sejatinya sempat melorot tapi mampu naik, bahkan nyaris podium.

Hanya saja, kecepatan Veda Ega menghilang di lap-lap akhir. Ia pun harus rela disalip para pesaingnya dan finis 5 posisi lebih baik ketimbang saat start.