Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2026: Raul Fernandez Juara, Marc Marquez Ke-5!

HASIL Sprint Race MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu (30/5/2026) telah diketahui. Hasilnya, pembalap Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez keluar sebagai pemenang.

Di posisi dua menyusul rider andalan Aprilia Racing, Jorge Martin. Melengkapi tiga besar ada jagoan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Bagaimana dengan Marc Marquez? Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini finis di posisi lima.

Jalannya Balapan

Marco Bezzecchi melakukan start buruk. (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang meraih pole position, tidak memulai balapan dengan mudah. Ia langsung Melorot ke urutan keenam di lap pertama.

Di saat bersamaan, lesatan luar biasa ditunjukkan jagoan Ducati Lenovo, Marc Marquez. Memulai balapan dari posisi empat, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- langsung melesat ke posisi satu sejak tikungan pertama!

Sayangnya, hanya sampai di situ kejutan yang dilakukan Marc Marquez. Pelan-pelan Marc Marquez mengalami penurunan posisi setelah dilewati Raul Fernandez, Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Diogo Moreira (Pro Honda LCR).

Start apik juga dibuat Diogo Moreira. Start dari posisi delapan, rider asal Brasil itu melesat ke urutan ketiga alias berada di zona podium.

Lantas, siapa pemimpin balapan race kali ini? Raul Fernandez yang start dari posisi dua tampil menggigit. Rider asal Spanyol ini memimpin race sejak lap pertama.