HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Kalah Jauh dari Hakim Danish!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:08 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Kalah Jauh dari Hakim Danish!
Veda Ega Pratama akan memulai Moto3 Italia 2026 dari posisi 13. (Foto: Instagram/@veda_54)
HASIL Kualifikasi Moto3 Italia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Moto3 Italia 2026 baru saja rampung di Sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu (30/5/2026) malam WIB.

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, gagal masuk barisan depan. Rider 17 tahun itu menempati posisi 13 sehingga akan memulai balapan dari posisi tersebut.

Veda Ega Pratama memulai race Moto3 Italia 2026 di posisi 13. (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama kalah jauh dari pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang menempati posisi dua. Meski start dari barisan tengah, tidak otomatis menutup peluang Veda Ega Pratama merangksek ke barisan depan.

1. Veda Ega Pratama sang Sunday Rider

Valentino Rossi pernah mendapat julukan Sunday rider. Sunday rider ditujukan kepada pembalap yang tampil biasa-biasa saja di sesi latihan bebas dan kualifikasi, tapi menggila saat main race.

Penyematan itu juga layak diberikan kepada Veda Ega Pratama. Bersama Honda Team Asia musim ini, Veda kerap menggila saat balapan sebenarnya.

Terbaru di Moto3 Catalunya 2026 yang digelar di Sirkuit Catalunya dua pekan lalu. Memulai balapan dari posisi 20, rider asal Gunungkidul, Jawa Tengah itu finis di posisi delapan!

 

