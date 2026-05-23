Anthony Ginting Blak-blakan Penyebab Kalah dari Christo Popov di 16 Besar Malaysia Masters 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |19:56 WIB
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Langkah tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, terpaksa terhenti di babak 16 besar ajang Malaysia Masters 2026. Ginting harus mengakui keunggulan wakil Prancis, Christo Popov, dalam laga yang digelar pada Kamis 21 Mei 2026 lalu karena penampilan apik lawannya tersebut.

Pebulu tangkis peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 tersebut kalah lewat permainan dua gim langsung dengan skor akhir 17-21, 14-21. Meski kecewa dengan hasil minor ini, atlet yang akrab disapa Ginting itu tetap bersyukur lantaran bisa menyudahi laga ketat tersebut dalam kondisi berstamina dan terhindar dari cedera.

1. Penyebab Kekalahan

Ginting mengungkapkan pertandingan melawan Popov berjalan sangat menguras energi sejak awal gim pertama. Sebenarnya, perolehan poin kedua pemain sempat berkejaran dengan ketat sebelum jeda turun minum.

Namun, petaka muncul selepas interval akibat penurunan kedisiplinan di lapangan.

"Di game pertama saya sudah mencoba dan poinnya juga tidak terlalu jauh, namun setelah interval saya kurang bisa disiplin menjaga cara main dan bola-bola dari lawan," tutur Ginting, mengutip dari laman resmi PB Djarum, Sabtu (23/5/2026).

Memasuki gim kedua, situasi tidak kunjung membaik setelah Ginting kembali tertinggal pada fase interval. Merespons kondisi tersebut, ia sempat berinisiatif merombak skema permainan demi memangkas jarak poin. Sayangnya, perubahan taktik tersebut terbaca dengan sangat baik oleh Popov yang langsung menerapkan serangan balik penangkal.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

2. Siap Lakukan Evaluasi

Lebih lanjut, Ginting memberikan apresiasi tinggi terhadap performa sang lawan yang menurutnya mengalami lompatan kualitas yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan bentrokan-bentrokan mereka sebelumnya, Popov kini dinilai jauh lebih dewasa, tenang, dan jeli dalam membaca situasi kritis di atas lapangan.

 

