Kandas di Perempatfinal Malaysia Masters 2026, Jonatan Christie: Sangat Disayangkan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |13:18 WIB
Jonatan Christie harus mengakhiri perjalanan di Malaysia Masters 2026 hingga babak perempatfinal (Foto: X/@INABadminton)
KUALA LUMPUR – Jonatan Christie harus mengakhiri perjalanan di Malaysia Masters 2026 hingga babak perempatfinal. Meski menyayangkan hal tersebut, ia cukup bersyukur tidak mengalami cedera.

Jonatan takluk 21-14, 13-21 dan 16-21 dari Hu Zhe An. Laga tersebut digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (22/5/2026) pagi WIB.

1. Tidak Sesuai Harapan

Usai laga, Jonatan mengatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan dalam Malaysia Masters. Namun, ia sudah berusaha memberikan performa terbaiknya dalam laga tersebut.

"Pertama pasti bersyukur, selalu Puji Tuhan karena selesai dengan tanpa ada yang cedera," kata Jonatan usai laga, dikutip Jumat (22/5/2026).

"Tapi ya memang cukup disayangkan tadi. Saat pertama cukup mendominasi jalannya permainan tapi di gim kedua dia sedikit membaca permainan saya dan itu saya kurang siap untuk segera ganti pola permainan juga," tambah pria berusia 28 tahun itu.

Jojo mengatakan Hu tampil cukup luar biasa dalam gim kedua dan ketiga. Alhasil, ia harus takluk dalam dua gim tersebut dan menelan kekalahan.

"Di gim kedua itu dia mulai banyak baca bola permainan saya yang seperti saat pertama jadi dia lebih berusaha untuk membaca polanya dan beberapa kali serangannya juga cukup baik. Saya rasa itu tadi yang mengubah jalannya permainan,” urai Jonatan.

 

