Malaysia Masters 2026: Kalah Dramatis dari Christo Popov, Moh Zaki Ubaidillah: Kurang Beruntung!

TUNGGAL putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah legawa tidak melaju ke semifinal Malaysia Masters 2026. Namun, ia memastikan telah berusaha menampilkan performa terbaik di laga perempatfinal Malaysia Masters 2026.

Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- kalah dari wakil Prancis Christo Popov dengan skor 21-23, dan 19-21 di babak perempatfinal. Laga itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (22/5/2026) siang WIB.

Ubed gugur di perempatfinal Malaysia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

"Pertandingan hari ini alhamdulillah bisa diberi permainan dengan baik tanpa cedera juga. Tadi hasilnya belum beruntung tapi apa yang saya planning dari awal, mainnya alhamdulillah bisa menerapkan," kata Ubed dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (22/5/2026).

1. Penampilan Luar Biasa Christo Popov

Pebulu tangkis 18 tahun itu mengakui Christo Popov tampil luar biasa dalam dua game tersebut. Ia mengaku akan berbenah agar lebih baik lagi kedepannya.

"Tadi sempat unggul tapi makin mendekati akhir, dia bisa lebih tenang mengontrol permainannya. Setelah ketat, dia lebih kuat pikirannya dengan pengalaman yang dia punya," ucapnya.

"Ini pelajaran yang sangat berharga buat saya, banyak yang bisa saya pelajari untuk ke depan terutama bagaimana mengatur mental dan pikiran di laga-laga ketat," tambahnya