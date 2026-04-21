Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026: Anthony Ginting Turun dari Kualifikasi!

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar pemain yang akan mentas di Malaysia Masters 2026. Indonesia pun menurunkan kombinasi pemain senior dan muda untuk turun di ajang level Super 500 tersebut.

1. Indonesia Tampil dengan 18 Pemain di Malaysia Masters 2026

Malaysia Masters 2026 akan digelar di Kuala Lumpur pada 19-24 Mei 2026. Sejauh ini, tim Indonesia akan memiliki 18 wakil yang sudah dipastikan masuk ke babak utama dan kualifikasi.

Tunggal putra menurunkan lima wakil yang dimotori Jonatan Christie. Sementara itu, empat wakil lainnya sejauh ini akan memulai langkahnya dari babak kualifikasi.

Salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting yang masuk dalam daftar kualifikasi, sedangkan tiga tunggal putra lainnya yang dalam daftar kualifikasi adalah Moh. Zaki Ubaidillah, Prahdiska Bagas Shujiwo, dan Muhamad Yusuf.

Pada sektor ganda putra, Indonesia menurunkan empat wakil. Dua diantaranya ada pasangan baru yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Muh Putra Erwiansyah.

Pada sektor ganda campuran, Indonesia memiliki enam wakil. Kekuatan penuh diturunkan di sektor ini beberapa diantaranya Jafar HIdayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.