Hasil Perempatfinal Malaysia Masters 2026: Jonatan Christie Harus Akui Keunggulan Wakil China

KUALA LUMPUR – Jonatan Christie kandas di babak perempatfinal Malaysia Masters 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Hu Zhean dengan 21-14, 13-21, dan 16-21.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (22/5/2026) pagi WIB, Jonatan tampil begitu percaya diri melawan Hu dalam gim pertama. Ia berusaha menampilkan performa terbaiknya dengan pola permainan yang sudah disiapkan.

Sementara waktu, Jonatan dapat unggul 6-2 atas Hu. Jebolan PB Tangkas itu terus berusaha memperlebar jarak atas lawan agar dapat meraih hasil maksimal.

Hu juga memberikan perlawanan cukup ketat untuk Jonatan. Namun, ia masih tertinggal 9-13.

Jonatan menutup gim pertama dengan catatan manis. Ia berhasil mengalahkan wakil China itu dengan catatan poin 21-14.

Dalam gim kedua, Hu mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif dalam gim kedua. Saat ini, ia unggul 9-6 dari Jonatan.