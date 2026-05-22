Hasil Perempatfinal Malaysia Masters 2026: Zaki Ubaidillah Kalah, Wakil Indonesia Habis

KUALA LUMPUR – Moh Zaki Ubaidillah menelan kekalahan di perempatfinal Malaysia Masters 2026 Super 500. Ia takluk dari Christo Popov dengan poin 21-23 dan 19-21.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (22/5/2026) sore WIB, Ubed mendapatkan perlawanan cukup berat dari Popov dalam gim pertama. Hal itu membuat pola permainan antara keduanya berjalan cukup menarik.

Sementara waktu Zaki dapat unggul 9-7 atas Popov. Namun, wakil Prancis itu punya daya juang yang tinggi sehingga kini berbalik unggul 17-16.

Ubed harus mengakui ketangguhan Popov dalam gim pertama. Pasalnya, ia takluk dengan catatan poin 21-23.

Dalam gim kedua, Ubed berusaha bangkit dengan bermain cukup ngotot. Akan tetapi, saat ini ia tertinggal 11-14 dari Popov.