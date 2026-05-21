HOME SPORTS NETTING

Rekap Hasil 16 Besar Malaysia Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Tersingkir

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |18:45 WIB
KUALA LUMPUR - Empat wakil bulu tangkis Indonesia terpaksa angkat koper dari turnamen Malaysia Masters 2026. Empat wakil Indonesia itu tersingkir di babak 16 besar.

Empat laga tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/5/2026). Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menjadi salah satu yang angkat koper.

Anthony tumbang dari wakil Prancis, Christo Popov. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu kalah dari Popov dalam dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 14-21.

Di sektor ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu juga menelan kekalahan. Pasangan ini tumbang dari wakil China, Chen Fan Shu Tian/Luo Xu Min.

Bermain sengit, Lanny/Apriyani kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 10-21, 21-15, dan 17-21. 

Dari sektor ganda campuran, dua wakil Indonesia juga angkat koper.

Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil kalah dari wakil Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje. Keduanya menelan kekalahan dalam tiga gim dengan skor 21-13, 10-21, dan 13-21.

Sementara Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah disingkirkan jagoan bulu tangkis Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Amri/Nita kalah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 20-22.

Dengan catatan buruk ini, Indonesia kini menyisakan dua wakil di Malaysia Masters 2026. Dua wakil yang berhasil lolos babak perempatfinal adalah Jonatan Christie dan Moh Zaki Ubaidillah.

 

