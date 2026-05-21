Kisah Pebulutangkis Antah Berantah yang Bikin Viktor Axelsen Takut Hingga Raketnya Bengkok

Di balik dominasi Viktor Axelsen sebagai raja tunggal putra dunia dan kini sudah putuskan pensiun karena cedera, ada satu kisah yang jarang diketahui banyak orang.

Sebuah momen di mana sang 'alien' asal Denmark itu pernah dibuat terkejut, bahkan nyaris tak berdaya, oleh seorang pemain yang namanya nyaris tak dikenal di peta bulu tangkis dunia.



Ya, Duarte Nuno Anjo, pebulutangkis tunggal putra asal Portugal.

1. Bertemu di Panggung Dunia

Keduanya bertemu dalam ajang BWF World Championship 2018. Di atas kertas, perbedaan kelas keduanya sangat mencolok.

Saat itu Axelsen sudah bercokol di posisi nomor satu dunia, sementara Nuno Anjo berada jauh di bawah di peringkat 111 dunia. Perbandingan bak langit dan bumi bukan!

Namun, siapa sangka Nuno Anjo membuktikan bahwa selisih peringkat yang terpaut jauh bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan yang hebat. Pebulutangkis Portugal itu membuat Axelsen terkejut dengan pukulan cepatnya.

2. Smash Maut yang Bikin Bengkok Raket

Momen paling mendebarkan dari pertemuan itu terekam jelas oleh kamera. Nuno mampu melancarkan smash yang sangat keras dengan penempatan yang akurat, sehingga Viktor Axelsen sempat kesulitan mengembalikan bola.

Serangan itu pun ditutup dengan poin untuk Nuno Anjo, sementara raketnya sendiri bengkok dan tidak bisa digunakan lagi.

Komentator pertandingan pun dibuat kagum. "Sungguh serangan yang luar biasa, bahkan raketnya sampai rusak terlipat, dan raketnya benar-benar tidak bisa digunakan lagi," ujar sang komentator.