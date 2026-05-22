Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Bakal Berharga meski Cuma Setahun!

PEDRO Acosta kembali bicara soal kemungkinan jadi rekan setim Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Ia yakin, meski hanya setahun berada di garasi yang sama, hal itu akan sangat berharga.

Bursa transfer pembalap MotoGP untuk musim 2027 sangat menarik. Rumor terus berkembang kendati hingga kini belum ada pengumuman resmi soal siapa bergabung dengan tim mana.

1. Pedro Acosta ke Ducati

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Salah satu yang kencang dirumorkan adalah Acosta bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim depan. Ia bakal menjadi rekan setim Marquez yang juga tinggal tanda tangan kontrak baru.

Mengenai kemungkinan itu, Acosta mengaku berada satu garasi yang sama dengan Marquez adalah impian masa kecilnya. Ia pun menceritakan bagaimana dahulu pernah mengajak seniornya berfoto bersama.

“Berbagi garasi dengan Marc adalah impian yang jadi kenyataan buat anak-anak mana pun. Saat Marc juara dunia, 2013, saya menghampirinya di acara makan malam dan berfoto bersama,” papar Acosta, dikutip dari Motosan, Jumat (22/5/2026).

“Selalu senang melihat impian seorang anak terwujud. Berbagi garasi dengan salah satu pembalap terhebat dalam sejarah, di tahun-tahun terakhirnya, dengan pengalaman yang sudah banyak, serta pengetahuannya, (sangat bagus),” imbuh El Tiburon de Mazarron.