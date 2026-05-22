HOME SPORTS MOTOGP

Canda Valentino Rossi ke Fabio Di Giannantonio Setelah Juara MotoGP Catalunya 2026: Yakin Ingin Tinggalkan Kami?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |01:05 WIB
Momen Valentino Rossi melempar candaan ke Fabio Di Giannantonio kelar juara MotoGP Catalunya 2026. (Foto: X/@motogp)
BOS Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Valentino Rossi, melempar canda ke Fabio Di Giannantonio setelah juara MotoGP Catalunya 2026. Saat merayakan kemenangan Fabio Di Giannantonio di lintasan Sirkuit Catalunya, obrolan Valentino Rossi dengan sang pembalap dibocorkan laman MotoGP.

Saat itu, Valentino Rossi bertanya apakah  Fabio Di Giannantonio masih yakin meninggalkan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di akhir musim ini?

Momen Valentino Rossi lempar candaan ke Fabio Diggia

“Jadi, apa Anda yakin ingin meninggalkan kami?” kata Valentino Rossi dalam obrolan yang ditampilkan MotoGP, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (22/5/2026).

Lantas, apa respons Fabio Di Giannantonio? Rider 27 tahun itu hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban apa pun.

1. Fabio Di Giannantonio Diincar KTM

Menurut berbagai sumber, Fabio Di Giannantonio dikabarkan hengkang ke pabrikan Austria, KTM, pada MotoGP 2027. Fabio Di Giannantonio diplot menggantikan Pedro Acosta yang semakin dekat dengan pintu masuk Ducati Lenovo.

Tak heran Fabio Di Giannantonio masuk radar KTM. Musim ini, Fabio Di Giannantonio tampil luar biasa. Hingga enam race awal MotoGP 2027, Fabio Di Giannantonio mengemas 116 angka. Ia hanya terpaut 26 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak klasemen.

 

