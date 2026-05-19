Hasil Malaysia Masters 2026: Muhammad Yusuf Angkat Koper Lebih Awal Usai Tumbang di Kualifikasi

KUALA LUMPUR – Mimpi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Muhammad Yusuf, untuk berlaga di panggung utama Malaysia Masters 2026 harus kandas di fase awal. Langkahnya terhenti secara dramatis setelah dipaksa mengakui keunggulan wakil China, Zhu Xuan Chen, lewat pertarungan sengit tiga gim yang berakhir dengan skor 21-19, 16-21, dan 19-21.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak kualifikasi Malaysia Masters 2026. Laga tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (19/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Yusuf menjalani pertandingan sengit selama 72 menit. Dia pun harus berbesar hati gagal tampil dalam turnamen BWF Super 500 tersebut.

Yusuf tampil begitu percaya diri melawan Zhu Xuan Chen dalam gim pertama. Hal itu dengan Yusuf berusaha menampilkan performa terbaiknya.

Muhammad Yusuf. (Foto: PBSI)

Kerja keras Yusuf berbuah manis dalam gim pertama. Dia berhasil mengalahkan Zhu Xuan Chen dengan poin 21-19.

Dalam gim kedua, Zhu Xuan Chen berusaha bangkit dengan bermain lebih ngotot. Pola permainan Zhu Xuan Chen cukup menyulitkan Yusuf.