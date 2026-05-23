3 Pembalap Honda Terbaik di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Nomor Berapa?

SEBANYAK 3 pembalap Honda terbaik di Moto3 2026 akan diulas Okezone. Dari 27 pembalap yang turun di Moto3 2026, 10 di antaranya membela tim Honda.

Honda memiliki lima tim musim ini, yakni Gryd – Mlay Racing, Honda Team Asia, Leopard Racing, Riyacold Snipers Team dan Sic58 Squadra Corse. Dari lima tim Honda tersebut, Leopard Racing untuk sementara menjadi yang terbaik.

Di klasemen sementara tim Moto3 2026, Leopard Racing menempati posisi dua dengan 122 angka. Itu dari tim, bagaimana dengan kiprah para rider Honda hingga enam race awal Moto3 2026? Siapa yang paling jago?

Berikut 3 pembalap Honda terbaik di Moto3 2026:

1. Adrian Fernandez (Leopard Racing)

Adian Fernandez tercatat sebagai rider Honda terbaik hingga enam race awal Moto3 2026. Ia duduk di posisi dua klasemen sementara Moto3 2026 dengan 76 angka, terpaut 64 poin dari Maximo Quiles (CF Moto Aspar Team) di puncak.

Performa terbaik Adrian Fernandez di Moto3 2026 adalah finis kedua di Moto3 Spanyol dan Prancis 2026. Konsistensi performa alias selalu finis 10 besar membuat Adrian Fernandez masih eksis di papan atas klasemen sementara Moto3 2026.

2. Veda Ega Pratama (Honda Team Asia)

Veda Ega Pratama yang berstatus debutan di Moto3 2026, tampil impresif. Rider 17 tahun ini telah mengoleksi 58 angka dan duduk di posisi lima klasemen sementara Moto3 2026.

Jika dibandingkan pembalap-pembalap Honda Lain, Veda Ega Pratama menempati posisi dua. Melihat masih ada 16 race ke depan, peluang Veda Ega Pratama memperbaiki posisi di klasemen Moto3 2026 masih terbuka lebar.