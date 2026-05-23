Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Honda Terbaik di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Nomor Berapa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |04:05 WIB
3 Pembalap Honda Terbaik di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Nomor Berapa?
Veda Ega Pratama tampil menggila di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

SEBANYAK 3 pembalap Honda terbaik di Moto3 2026 akan diulas Okezone. Dari 27 pembalap yang turun di Moto3 2026, 10 di antaranya membela tim Honda.

Honda memiliki lima tim musim ini, yakni Gryd – Mlay Racing, Honda Team Asia, Leopard Racing, Riyacold Snipers Team dan Sic58 Squadra Corse. Dari lima tim Honda tersebut, Leopard Racing untuk sementara menjadi yang terbaik.

Di klasemen sementara tim Moto3 2026, Leopard Racing menempati posisi dua dengan 122 angka. Itu dari tim, bagaimana dengan kiprah para rider Honda hingga enam race awal Moto3 2026? Siapa yang paling jago?

Berikut 3 pembalap Honda terbaik di Moto3 2026:

1. Adrian Fernandez (Leopard Racing)

Adrian Fernandez tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@leopardracing)
Adrian Fernandez tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@leopardracing)

Adian Fernandez tercatat sebagai rider Honda terbaik hingga enam race awal Moto3 2026. Ia duduk di posisi dua klasemen sementara Moto3 2026 dengan 76 angka, terpaut 64 poin dari Maximo Quiles (CF Moto Aspar Team) di puncak.

Performa terbaik Adrian Fernandez di Moto3 2026 adalah finis kedua di Moto3 Spanyol dan Prancis 2026. Konsistensi performa alias selalu finis 10 besar membuat Adrian Fernandez masih eksis di papan atas klasemen sementara Moto3 2026.

2. Veda Ega Pratama (Honda Team Asia)

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Veda Ega Pratama yang berstatus debutan di Moto3 2026, tampil impresif. Rider 17 tahun ini telah mengoleksi 58 angka dan duduk di posisi lima klasemen sementara Moto3 2026.

Jika dibandingkan pembalap-pembalap Honda Lain, Veda Ega Pratama menempati posisi dua. Melihat masih ada 16 race ke depan, peluang Veda Ega Pratama memperbaiki posisi di klasemen Moto3 2026 masih terbuka lebar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/38/3220046/veda_ega_pratama_berani_bersaing_dengan_maximo_quiles_dan_pembalap_top_lain_di_moto3_2026_honda_racing-D1Xv_large.jpg
Adu Top Speed Pembalap Maximo Quiles dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Siapa Lebih Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219538/veda_ega_pratama_tampil_menggila_di_moto3_catalunya_2026_veda54-vTZ4_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Cerita Perjuangan Melesat 12 Posisi di Moto3 Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219560/maximo_quiles_berpeluang_juara_dunia_moto3_2026_asparteam-Ju94_large.jpg
Rival Veda Ega Pratama Disamakan dengan Jagoan MotoGP Marc Marquez: Itu Memotivasi Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219672/media_italia_menyebut_veda_ega_pratama_sebagai_pembalap_terbaik_di_moto3_catalunya_2026-OgYR_large.jpg
Media Italia Sebut Veda Ega Pembalap Terbaik di Moto3 Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219592/simak_adu_top_speed_pembalap_muda_veda_ega_pratama_dengan_hakim_danish_di_moto3-qt1d_large.jpg
Adu Top Speed Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219533/veda_ega_pratama-fIb3_large.jpg
3 Kunci Sukses Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 2026, Nomor 1 Jarang Disadari Rivalnya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement