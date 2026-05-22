Alex Marquez Resmi Absen di MotoGP Italia dan Hungaria 2026

ALEX Marquez resmi absen di MotoGP Italia dan Hungaria 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh tim Gresini Racing pada Kamis 21 Mei 2026 malam WIB.

Seperti diketahui, Alex Marquez menderita cedera usai kecelakaan parah pada balapan MotoGP Catalunya 2026, Minggu 17 Mei malam WIB. Ia bahkan harus naik meja operasi.

Akibat kecelakaan itu, Alex Marquez menderita patah tulang selangka kanan serta patah tulang marginal di vertebra C7. Untungnya, ia sudah diizinkan menjalani rawat jalan.

1. Lewatkan 2 Balapan ke Depan

Dua cedera itu diperkirakan butuh waktu lama untuk pemulihan. Pada akhirnya, Alex Marquez dikonfirmasi akan absen pada dua seri ke depan yakni MotoGP Italia 2026 dan Hungaria.

“Alex Marquez akan melewatkan balapan Mugello (Italia) dan Balaton (Hungaria),” cuit Gresini Racing di akun X @GresiniRacing, dikutip Jumat (22/5/2026).

MotoGP Italia 2026 akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 29-31 Mei. Sedangkan, GP Hungaria dihelat di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, 5-7 Juni.