Sabet Gelar Thailand Open 2026, Leo/Daniel Tetap Kena Evaluasi Tim Pelatih

KUALA LUMPUR – Tim kepelatihan ganda putra Indonesia tidak ingin larut dalam euforia dan langsung memberikan catatan evaluasi penting bagi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Meski Leo/Daniel baru saja menapaki podium tertinggi di Thailand Open 2026, pasangan tersebut tetap mendapatkan evaluasi karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Langkah tegas ini diambil oleh Asisten Pelatih Ganda Putra Utama, Chafidz Yusuf, agar performa Leo/Daniel semakin matang dan siap tempur menghadapi tantangan berikutnya di Malaysia Masters 2026.

Malaysia Masters akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 19-24 Mei 2026. Ajang BWF World Tour Super 500 ini memperebutkan total hadiah sebesar USD 475.000.

1. Ujian Konsistensi Setelah Juara

Chafidz Yusuf mengatakan konsistensi penampilan memang menjadi ujian untuk para atlet dan juga Leo/Daniel. Jadi, hal itu akan menjadi perhatian dari tim kepelatihan pelatnas PBSI.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

"Yang menjadi masalah kami semua saat ini adalah menjaga konsistensi. Ini juga akan berlaku untuk Leo/Daniel karena kejuaraan-kejuaraan berikutnya kadang lebih berat dan kami tidak mau melihat dari satu kejuaraan saja," kata Chafidz Yusuf dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/5/2026).

"Dari teknis pasti power, speed harus ditingkatkan tapi yang terpenting bagaimana bisa konsisten untuk selalu berprestasi," tambahnya.