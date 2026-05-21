HOME SPORTS MOTOGP

Juara MotoGP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio Ungkap Peran sang Bos Valentino Rossi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |00:05 WIB
Juara MotoGP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio Ungkap Peran sang Bos Valentino Rossi!
Fabio Di Giannantonio ungkap peran Valentino Rossi saat juara MotoGP Catalunya 2026. (Foto:X/@MotoGP)
PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, mengakui Valentino Rossi berperan besar dalam kemenangannya di MotoGP Catalunya 2026. Diggia -sapaan akrab Fabio Di Giannantonio- bersyukur bisa menang lagi setelah tiga tahun berlalu.

1. Diuntungkan Kecelakaan Alex Marquez

Fabio Di Giannantonio berhasil menyabet gelar juara di MotoGP Catalunya 2026. Seri balapan penuh insiden itu berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu 17 Mei 2026.

Diggia mendapat dukungan dari Valentino Rossi.
Diggia mendapat dukungan dari Valentino Rossi.

Diggia yang memulai balapan dari posisi keenam sukses memenangkan balapan. Ia sempat terkena serpihan ban motor Alex Marquez (Gresini Ducati) yang kecelakaan serius dalam balapan tersebut.

Setelah balapan dimulai ulang, Diggia tampil impresif dan memenangkan balapan. Ini merupakan kemenangan keduanya setelah perdana di MotoGP Qatar pada November 2023.

Diggia mengatakan, Valentino Rossi berperan besar dalam kemenangannya. Pembalap asli Italia itu bersyukur sosok legenda sepertinya selalu setia membantu tim.

"Sangat luar biasa memiliki Vale di sini. Dia sangat membantu kami selama akhir pekan, dan merayakan kemenangan bersamanya adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan," kata Diggia Okezone mengutip dari Crash, Kamis (21/5/2026).

 

Kata Bos Pertamina Lubricants Usai Di Giannantonio Raih Kemenangan Perdana Berkat Aksi Gila di Catalunya
Valentino Rossi Kirim Doa untuk Alex Marquez yang Kecelakaan Parah di MotoGP Catalunya 2026
Lihat Alex Marquez Tergeletak di MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo: Saya Merinding!
Bikin Pedro Acosta Gagal Finis di MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura: Murni Kebodohan Saya!
Segini Kecepatan Motor Alex Marquez Saat Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026
Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!
