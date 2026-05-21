Juara MotoGP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio Ungkap Peran sang Bos Valentino Rossi!

PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, mengakui Valentino Rossi berperan besar dalam kemenangannya di MotoGP Catalunya 2026. Diggia -sapaan akrab Fabio Di Giannantonio- bersyukur bisa menang lagi setelah tiga tahun berlalu.

1. Diuntungkan Kecelakaan Alex Marquez

Fabio Di Giannantonio berhasil menyabet gelar juara di MotoGP Catalunya 2026. Seri balapan penuh insiden itu berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu 17 Mei 2026.

Diggia mendapat dukungan dari Valentino Rossi.

Diggia yang memulai balapan dari posisi keenam sukses memenangkan balapan. Ia sempat terkena serpihan ban motor Alex Marquez (Gresini Ducati) yang kecelakaan serius dalam balapan tersebut.

Setelah balapan dimulai ulang, Diggia tampil impresif dan memenangkan balapan. Ini merupakan kemenangan keduanya setelah perdana di MotoGP Qatar pada November 2023.

Diggia mengatakan, Valentino Rossi berperan besar dalam kemenangannya. Pembalap asli Italia itu bersyukur sosok legenda sepertinya selalu setia membantu tim.

"Sangat luar biasa memiliki Vale di sini. Dia sangat membantu kami selama akhir pekan, dan merayakan kemenangan bersamanya adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan," kata Diggia Okezone mengutip dari Crash, Kamis (21/5/2026).