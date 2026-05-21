Hasil 16 Besar Malaysia Masters 2026: Jonatan Christie Susah Payah Segel Tiket Perempatfinal

KUALA LUMPUR - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tempat di babak ferempatfinal Malaysia Masters 2026. Kepastian menggenggam tiket delapan besar tersebut diraih setelah sang pemain menumbangkan perlawanan alot dari wakil Taiwan, Wang Po Wei, lewat pertarungan yang menguras fisik.

Pertandingan tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/5/2026) pagi WIB. Jonatan menang dalam laga sengit tiga gim dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-13.

Jalannya Pertandingan

Jonatan langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu bermain efektif dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Wang Po Wei tampak kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Jonatan unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-6.

Selepas rehat, Jonatan terus mematangkan permainannya. Sementara, Wang masih belum bisa keluar dari tekanan. Alhasil, pertandingan selesai untuk kemenangan Jonatan dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Jonatan bermain apik sejak awal laga. Akan tetapi, dia justru kehilangan momentum setelah unggul 11-7 pada jeda interval gim kedua.