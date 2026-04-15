Motor Desmosedici GP27 Bocor! Tunggangan Marc Marquez di MotoGP 2027?

Motor yang diduga digunakan Marc Marquez di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@gponedotcom)

PROTOTIPE Ducati Desmosedici GP27 bocor ke publik usai uji coba di V2 Champ Academy, Misano, Italia. Motor ini kemungkinan besar akan menjadi tunggangan Marc Marquez pada MotoGP 2027.

Kemunculan video dan foto prototipe motor tersebut sudah tersebar luas. Pembalap penguji Ducati, Michelle Pirro, menjadi rider yang menguji coba motor tersebut di Misano.

"Michele Pirro secara mengejutkan muncul dengan prototipe MotoGP Ducati 2027 selama uji coba V2 Champ Academy di Misano," tulis laporan Crash, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

1. Patuhi Regulasi Musim Depan

Dalam laporan Crash, motor tersebut sudah sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi musim depan. Salah duanya adalah peralihan penggunaan merek ban dari Michelin ke Pirelli, serta bentuk motor yang disesuaikan dengan pengurangan aerodinamika.

"Pirro mengendarai Desmosedici 'GP27' yang dilengkapi mesin 850cc, aerodinamika yang telah direvisi, dan ban Pirelli yang dipersyaratkan oleh peraturan tahun depan," tulis laporan Crash.

Selain itu, MotoGP 2027 juga akan melarang penggunaan 'ride-height' yang biasa membantu pembalap saat berakselerasi. Penggunaan bahan bakar yang 100% ramah lingkungan juga akan diterapkan pada musim depan.