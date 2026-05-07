HOME SPORTS MOTOGP

Masa Depan Tech3 di MotoGP 2027, Setia pada KTM atau Berpaling ke Honda?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |01:01 WIB
Dua pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastianini dan Maverick Vinales. (Foto: Instagram/tech3racing)
TIM satelit Tech3 saat ini berada di persimpangan jalan besar menuju era baru regulasi 850cc pada MotoGP 2027. Di bawah kepemilikan baru yang dipimpin oleh mantan bos tim Haas F1, Guenther Steiner, tim asal Prancis ini tengah menimbang opsi manufaktur yang akan mereka gunakan, yang secara langsung berdampak pada bursa transfer pembalap mereka.

1. Rumor Honda

Meskipun selama ini Tech3 identik dengan KTM, spekulasi mengenai kepindahan ke Honda semakin menguat. Honda dikabarkan berambisi memperluas jangkauan mereka di grid menjadi enam motor mulai tahun depan.

Setelah Gresini Racing memutuskan untuk tetap bersama Ducati, Tech3 kini muncul sebagai kandidat terkuat bagi pabrikan Jepang tersebut.

Manajer Tim Tech3, Nicolas Goyon, mengakui ketidakpastian mengenai motor apa yang akan digunakan pada 2027 menjadi penghambat utama dalam negosiasi dengan para pembalap. Menurutnya, berbicara mengenai kontrak tanpa kepastian teknis adalah hal yang sia-sia.

Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)
“Ketika kita berbicara tentang tahun 2027, masalah besar tetaplah keputusan tentang pabrikan mana yang akan kita lanjutkan. Penandatanganan kontrak pembalap juga bergantung pada hal ini,” ungkap Goyon, mengutip dari Speedweek, Kamis (7/5/2026).

“Saya telah berbicara dengan beberapa pembalap. Kita tahu, meskipun semuanya tidak resmi, pembalap mana yang akan tersedia tahun depan,” tambahnya.

“Beberapa manajer telah menyatakan minat mereka untuk balapan bersama kami. Tetapi mengadakan pembicaraan konkret tanpa mengetahui pabrikan mana yang akan bekerja sama dengan Tech3 adalah sia-sia,” lanjut Goyon.

 

