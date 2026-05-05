Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Marc Marquez dan Honda Mustahil Balikkan di MotoGP 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |20:01 WIB
Ini Penyebab Marc Marquez dan Honda Mustahil Balikkan di MotoGP 2027
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

HUBUNGAN emosional antara Marc Marquez dan mantan kepala mekaniknya, Santi Hernandez, memang telah menjadi legenda di paddock MotoGP. Namun, bagi para penggemar yang mengharapkan keduanya kembali bersatu di bawah bendera Honda HRC Castrol, kabar terbaru mungkin akan terasa pahit.

Santi Hernandez secara terbuka menyatakan keraguannya Marquez akan bekerja sama kembali di HRC.

Sebagai informasi, keduanya memulai perjalanan sejak di Moto2 dan berlanjut ke kelas utama pada 2013. Selama periode emas tersebut, mereka berhasil mengamankan enam gelar juara dunia MotoGP dalam tujuh tahun.

Namun, saat Marquez memutuskan hijrah ke Gresini Ducati pada 2024, Hernandez tetap setia di Honda, menandai berakhirnya kerja sama teknis yang telah berlangsung selama belasan tahun.

1. Persahabatan di Luar Lintasan Balap

Dalam wawancara terbaru dengan Mundo Deportivo, Hernandez mengenang betapa kuatnya ikatan yang mereka bangun. Baginya, hubungan mereka lebih dari sekadar pembalap dan kru teknis, mereka tumbuh bersama dari titik nol hingga mencapai puncak dunia.

Marc Marquez dan Santi Hernandez (MotoGP)
Marc Marquez dan Santi Hernandez (MotoGP)

“Kami membangun tim yang sangat hebat, mulai dari awal. Kami banyak tertawa; dia adalah bagian dari kami. Saya melihat Marc tumbuh dewasa,” kenang Hernandez, dikutip dari Crash, Selasa (5/5/2026).

Meskipun kini berada di garasi yang berbeda, Hernandez menegaskan hubungan personal mereka tidak akan luntur oleh rivalitas atau kontrak profesional. Ia memandang persahabatan mereka sebagai warisan paling berharga dari tahun-tahun kejayaan mereka di Honda.

“Saya membawa persahabatan dengannya, yang bagi saya adalah hal terpenting. Akan tiba harinya dia pensiun, akan tiba harinya saya pensiun, dan persahabatan itu akan tetap ada,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/38/3212513/motor_yang_diduga_digunakan_marc_marquez_di_motogp_2027_gponedotcom-4YN3_large.jpg
Motor Desmosedici GP27 Bocor! Tunggangan Marc Marquez di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/38/3212194/marc_marquez_dan_pedro_acosta-iyJv_large.jpg
Bawa-Bawa Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Livio Suppo Ungkap Efek Pedro Acosta jika Setim dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/38/3212033/duet_marc_marquez_dengan_pedro_acosta_salah_satu_yang_layak_untuk_dinantikan-oZsz_large.jpg
Legenda MotoGP Tak Sabar Lihat Duet Marc Marquez-Pedro Acosta di Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/38/3211458/pedro_acosta_mengaku_mimpinya_akan_terwujud_jika_jadi_rekan_setim_marc_marquez-dpjo_large.jpg
Panaskan Bursa Transfer! Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Mimpi yang Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/38/3210545/duet_marc_marquez_dan_pedro_acosta_bakal_memukau_tapi_menyimpan_potensi_bara_api-Ffj0_large.jpg
Duet Marc Marquez–Pedro Acosta Bakal Jadi Alain Prost-Ayrton Senna di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/38/3210423/fermin_aldeguer-2Qxl_large.jpg
Fermin Aldeguer Jadi Target Utama Tim Valentino Rossi untuk MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement