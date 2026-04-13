Bawa-Bawa Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Livio Suppo Ungkap Efek Pedro Acosta jika Setim dengan Marc Marquez

MANTAN manajer Ducati, Livio Suppo, turut soroti isu Pedro Acosta yang berpotensi besar jadi rekan setim Marc Marquez di MotoGP 2027. Dia pun turut membawa-bawa nama sejumlah pembalap legendaris MotoGP, seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, kala membicarakan rumor tersebut.

Suppo memberi penilaian positif soal potensi kepindahan Pedro Acosta (Red Bull KTM) ke Ducati Lenovo. Menurutnya, Acosta akan membangkitkan gairah membalap Marc Marquez jika transfer itu terwujud.

1. Pedro Acosta Ramai Diisukan Setim dengan Marquez

Belakangan ini, Pedro Acosta kencang dikabarkan akan merapat ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2027. Pembalap asal Spanyol itu disebut-sebut akan menggantikan Francesco Bagnaia yang dirumorkan akan pindah ke Aprilia Racing.

Duet Acosta-Marquez menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang beranggapan akan berakhir baik atau justru memburuk. Suppo termasuk pihak yang menilai kepindahan Acosta adalah hal yang positif.

Mantan principal tim Repsol Honda itu mengatakan duet Acosta-Marquez mirip dengan Lorenzo-Rossi di masa lalu. Rossi dan Lorenzo dua kali berbagi garasi di Yamaha serta Ducati. Keduanya sempat terlibat rivalitas sengit, tetapi Suppo menilai itu adalah hal yang positif.

“Ini (potensi duet Acosta-Marquez) seperti ketika Yamaha menempatkan Lorenzo di samping Valentino,” kata Suppo dilansir dari Crash, Senin (13/4/2026).

"Jorge (Lorenzo) memperpanjang karier (Rossi), dia memenangkan dua kejuaraan dunia lagi. Ini (kepindahan Acosta) akan menjadi stimulus bagi pembalap hebat seperti Marquez, yang jelas merupakan pembalap super, sama seperti Valentino yang juga merupakan pembalap super,” sambungnya.