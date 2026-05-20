Nicolo Bulega Ancam Tinggalkan Ducati jika Tak Mengaspal di MotoGP 2027, Bagaimana Valentino Rossi?

RIDER asal Italia, Nicolo Bulega, mengancam meninggalkan Ducati jika tidak mengaspal di MotoGP 2027. Ia mengaku kecewa jika Ducati tidak memberikan tempat kepadanya di MotoGP 2027.

1. Nicolo Bulega Lama di Ducati

Nicolo Bulega saat ini tercatat sebagai rider Aruba Ducati di ajang World Superbike (WSBK) 2026. Setelah finis runner-up di WSBK 2025, Nicolo Bulega tampil menggila di WSBK 2026.

Rider 26 tahun ini selalu menang di lima seri awal WSBK 2026! Alhasil, untuk sementara Nicolo Bulega menempati puncak klasemen WSBK 2026 dengan 310 angka, unggul 95 poin atas Iker Lecuona di posisi dua.

Selain mengaspal di WSBK 2026, Nicolo Bulega juga berstatus test rider Ducati. Ia sempat menggantikan posisi Marc Marquez yang absen di dua race pamungkas MotoGP 2025, tepatnya di Portugal dan Valencia.

2. Potensi Hengkang ke Tim Satelit Ducati di MotoGP 2027

Saat ini Ducati memiliki tiga tim di MotoGP, yakni Ducati Lenovo, Gresini Racing dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Untuk Ducati Lenovo, posisi rider di MotoGP 2027 hampir pasti diamankan Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sementara Gresini Racing, masih belum tahu akan ditempati siapa karena Alex Marquez dirumorkan hengkang ke KTM, sedangkan Fermin Aldeguer belum jelas.

Bagaimana dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team? Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat ini diperkuat Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.