Ai Ogura Pindah ke Yamaha, Aprilia Pusing Cari Pengganti untuk MotoGP 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |00:01 WIB
Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. (Foto: Instagram/aiogura79)
KABAR mengejutkan datang dari talenta muda, Ai Ogura, yang dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan tim satelit Aprilia, Trackhouse Racing untuk MotoGP 2027. Pembalap asal Jepang tersebut dikabarkan telah tergoda oleh tawaran tim pabrikan, yang disinyalir kuat adalah Yamaha.

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tidak menutupi rasa kecewanya kehilangan pembalap berbakat tersebut. Meski demikian, ia menganggap ketertarikan tim pabrikan lain terhadap Ogura adalah bukti bahwa visi Davide Brivio (Prinsipal Tim Trackhouse) dalam memilih pembalap sangatlah tepat.

“Di satu sisi, memang mengecewakan kehilangan pembalap yang telah terbukti berbakat, tetapi juga adil untuk mengatakan bahwa pilihan itu tepat, jadi Davide Brivio memiliki visi yang jauh ke depan dengan Ogura,” ujar Rivola, melansir dari Crash, Rabu (6/5/2026).

1. Kepergian Ogura

Keputusan Ogura untuk pergi meninggalkan lubang di skuad Trackhouse. Davide Brivio mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengantisipasi risiko kehilangan Ogura sejak awal kerja sama.

Menurutnya, keinginan seorang pembalap untuk membela tim pabrikan setelah dua tahun adalah hal yang lumrah dalam kesepakatan profesional mereka.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Di sisi lain, pintu bagi Ogura untuk naik ke tim pabrikan Aprilia sendiri sudah tertutup. Kursi pabrikan Noale tersebut santer dikabarkan akan diisi oleh Francesco Bagnaia yang bakal berduet dengan Marco Bezzecchi.

Sejauh ini, baru Bezzecchi yang telah resmi dikonfirmasi untuk musim 2027, di tengah proses negosiasi perjanjian komersial baru antara manufaktur dengan MotoGP SEG.

Performa Ogura sendiri memang sedang menanjak. Meski sempat terkendala masalah teknis di COTA saat berpeluang meraih podium, ia menunjukkan kecepatan luar biasa di Jerez dengan menjadi pembalap tercepat dalam sepuluh lap terakhir.

 

