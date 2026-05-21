Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Spanyol Carolina Marin, Ternyata Pernah Buat Fajar Alfian Salah Tingkah

KISAH pebulu tangkis supercantik asal Spanyol Carolina Marin selalu menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah buat Fajar Alfian salah tingkah!

Marin merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan dunia. Perempuan kelahiran Huelva itu pernah menduduki peringkat 1 dunia versi BWF.

1. Gelar Carolina Marin

Belum lagi, Marin punya tiga gelar juara dunia, satu medali emas Olimpiade yang diraih pada Rio de Janeiro 2016, dan tujuh gelar juara Eropa. Lalu, sepuluh titel di BWF World Tour berhasil direbut.

Sayangnya, Marin harus bergelut dengan cedera lutut sebanyak tiga kali sepanjang kariernya. Problem itu memaksa perempuan bertangan kidal tersebut untuk pensiun pada April 2026.

2. Fajar Alfian Salah Tingkah

Sebelum pensiun, Marin dikenal sebagai pebulu tangkis yang ramah. Ia tidak jarang berinteraksi dengan sesama atlet, bahkan kerap menunjukkan hal tak terduga.

Fajar Alfian pernah jadi korbannya. Pada 2019, pria asal Bandung itu pernah melakukan live di akun Instagram bersama Marin.