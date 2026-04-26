HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2026: Alwi Farhan Tumbang dari Panitchaphon Teeraratsakul, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |17:45 WIB
Alwi Farhan kalah dari Panitchaphon Teeraratsakul di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
TIM Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 1-2 dari Thailand setelah tunggal putra Alwi Farhan kalah dari Panitchaphon Teeraratsakul dengan skor 21-14, 17-21, dan 16-21. Duel ini tersaji dalam lanjutan Grup D Piala Thomas 2026.

Laga tersebut dimainkan di Forum Horsens, Horsen, Denmark, Minggu (26/4/2026) sore WIB. Sesaat lagi digelar match keempat yang mempertemukan Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Indonesia wajib meraih kemenangan demi melanjutkan laga kelima tetap digelar.

Alwi Farhan bikin Indonesia tertinggal 1-2 dari Thailand di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan dan Panitchaphon Teeraratsakul sangat fokus sejak awal game pertama. Mereka berusaha tidak lengah agar tak mudah hilang poin begitu saja.

Alwi Farhan melesat dan unggul 16-14 atas Panitchaphon di game pertama. Alwi Farhan pun berusaha mempertahankan keunggulannya tersebut. Singkat kata, ia mengempaskan Panitchaphon dengan skor 21-14.

Panitchaphon mencoba bangkit di game kedua. Terbukti, Panitchaphon tampil lebih ngotot dalam upaya mendulang poin demi poin.

 

