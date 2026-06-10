Hasil 32 Besar Australia Open 2026: Alwi Farhan Lolos ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir!

DUA tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting, meraih hasil berbeda di Australia Open 2026. Alwi Farhan berhasil merebut kemenangan, sementara Anthony terhenti di babak 32 besar.

Dua pertandingan itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Rabu (10/6/2026). Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Alwi Farhan merebut gelar Australia Open 2026?

1. Alwi Farhan Menang Meyakinkan

Alwi Farhan bermain lebih dulu kontra wakil Taiwan, Liao Jhuo-Fu. Pertandingan itu berjalan ketat di awal gim pertama. Namun, setelah itu, Alwi Farhan mendapatkan momentum untuk mendominasi permainan hingga akhir gim pertama.

Alwi Farhan lolos ke 16 besar Australia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu akhirnya sukses memenangkan gim pertama dengan skor 21-13. Beralih pada gim kedua, Alwi Farhan masih memegang kontrol permainan.

Liao tak diberikan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Pada akhirnya, Alwi Farhan berhasil mengunci kemenangan atas Liao pada gim kedua dengan skor 21-12. Hasil ini mengantar Alwi Farhan ke babak 16 besar Australia Open 2026.