Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 Sudah Dirancang sejak Seri Italia

Kemenangan Marc Marquez di Hungaria ternyata sudah dirancang sejak sepekan sebelumnya (Foto: Facebook/MotoGP)

MARC Marquez dengan jujur mengakui kemenangannya pada MotoGP Hungaria 2026 sudah dirancang sejak comeback pada seri Italia. Persiapan matang dilakukannya demi meraih hasil manis tersebut.

Marquez masih belum bisa memenangi balapan di MotoGP sejak seri San Marino 2025. Bahkan, ia butuh delapan pekan balapan di MotoGP 2026 sampai akhirnya meraih kemenangan perdana.

Marc Marquez memenangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Problem di bahu kanan, imbas cedera di MotoGP Mandalika 2025, jadi penyebab utama Marquez kesulitan meraih kemenangan. Ditambah, ia juga sempat absen pada dua seri untuk menjalani operasi.

1. Terbayar Lunas

Tapi, semua terbayar lunas dengan kemenangannya di MotoGP Hungaria 2026 yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Minggu 7 Juni. Marquez mengakui prosesnya tidak mudah.

“Saya tidak bisa berbohong. Saya memutuskan balapan di Mugello (Italia) sebagai persiapan untuk trek ini,” kata Marquez, dinukil dari Crash, Rabu (10/6/2026).

“Karena, sejujurnya, saya tidak tahu berapa kali harus memikirkan kesempatan memenangi balapan. Dan, saya tahu, di sini, dengan tikungan-tikungan ke kiri, ada kesempatan itu,” imbuhnya.