Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perangkat Motor Ini Segera Dilarang Dampak Crash di MotoGP Hungaria, Begini Reaksi Bos Aprilia 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |00:08 WIB
Perangkat Motor Ini Segera Dilarang Dampak Crash di MotoGP Hungaria, Begini Reaksi Bos Aprilia 
Perangkat Motor Ini Segera Dilarang Dampak Crash di MotoGP Hungaria, Begini Reaksi Bos Aprilia  (Dok MotoGP)
A
A
A

BALATON - CEO Aprilia, Massimo Rivola, meminta agar tidak bereaksi berlebihan usai crash di MotoGP Hungaria 2026 akhir pekan lalu. Usai crash tersebut, muncul wacana agar larangan ride height device (perangkat pengaturan ketinggian motor) segera diberlakukan. 

1. Buntut Crash di Hungaria

Diketahui,  Jorge Martin kehilangan kendali saat pengereman di Tikungan 1 pada awal Grand Prix Hungaria Minggu lalu dan menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi. Insiden tersebut juga melibatkan pembalap Aprilia lainnya, Raul Fernandez dari Trackhouse, serta Fabio Di Giannantonio dari VR46 dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Ini menandai insiden besar kedua di Tikungan 1 dalam tiga putaran, setelah kecelakaan Johann Zarco di Barcelona. Insiden ini meningkatkan perdebatan seputar pelarangan perangkat pengatur ketinggian motor.

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Diskusi telah berlangsung sejak Barcelona mengenai perubahan keselamatan. Usulan pelarangan perangkat pengatur ketinggian motor (yang akan dilarang pada 2027), diperkirakan berlaku setelah jeda musim panas.

Langkah-langkah keselamatan lainnya termasuk perubahan pada jarak antar grid.

Insiden di Balaton Park menyebabkan beberapa pihak, seperti Jack Miller, kembali menyerukan penghapusan perangkat pengatur ketinggian motor.

Namun, Massimo Rivola mendesak untuk berhati-hati dalam melakukan perubahan signifikan tersebut tanpa evaluasi.

“Kami sedang berbicara dengan MotoGP, dengan mereka, untuk melihat apa yang baik untuk meningkatkan keselamatan,” katanya melansir Crash, Rabu (10/6/2026). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223833/fabio_di_giannantonio-QxVr_large.jpg
Fabio Di Giannantonio Operasi Jari Kelingking, Siap Tampil di MotoGP Ceko 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223701/berikut_lima_pembalap_dengan_kemenangan_terbanyak_di_motogp-maE7_large.jpg
5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Idola Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223676/kemenangan_marc_marquez_di_hungaria_ternyata_sudah_dirancang_sejak_sepekan_sebelumnya-3zIV_large.jpg
Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 Sudah Dirancang sejak Seri Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/38/3223601/pembalap_tim_ducati_lenovo_marc_marquez-CFOb_large.jpg
Marc Marquez Blak-Blakan soal Kemenangan Perdananya Musim Ini di Hungaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223324/jorge_martin_bersama_marco_bezzecchi-HwvM_large.jpg
Bos Aprilia Marah-Marah Usai Jorge Martin Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223386/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-A78M_large.jpg
Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez Belum Mau Bahas Peluang Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement