HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2026: Jonatan Christie Kalah dari Kunlavut Vitidsarn, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |15:11 WIB
Hasil Piala Thomas 2026: Jonatan Christie Kalah dari Kunlavut Vitidsarn, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand!
Hasil Piala Thomas 2026 Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn PBSI
JONATAN Christie kalah dramatis dari Kunlavut Vitidsarn dalam laga pembuka Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Forum Horsens Court 1, Horsens, Denmark pada Minggu, (26/4/2026) siang WIB. Setelah melalui duel tiga game, Jonatan Christie kalah 16-21, 22-20 dan 20-22.

Akibat kekalahan ini, Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand. Selanjutnya, laga kedua mempertemukan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie menang atas Kunlavut Vitidsarn. (Foto: Humas PP PBSI)
Jonatan Christie menang atas Kunlavut Vitidsarn. (Foto: Humas PP PBSI)

Jonatan Christie mengawali set pertama dengan luar biasa. Meski sempat ketinggalan 1-4, peraih medali emas Asian Games 2018 ini sanggup meraih enam angka beruntun sehingga berbalik unggul 7-4.

Keunggulan ini pun dipertahankan ayah satu anak ini hingga interval set pertama dengan skor 11-8. Selepas pertandingan, Jonatan Christie yang berstatus pemain non-pelatnas kehilangan konsentrasi. Akibatnya, pebulu tangkis 28 tahun ini tertinggal 16-21 di set pertama.

Di set kedua, Jonatan Christie kembali tancap gas. Namun, beberapa serangan mematikan Kunlavut Vitidsarn membuat Jonatan Christie kesalip dan tertinggal 10-11 di interval set pertama.

Lepas interval, kedua pemain saling kejar-mengejar skor. Namun, Kunlavut Vitidsarn sempat berada di atas angin karena sempat unggul 20-18. Juara dunia 2023 itu pun hanya membutuhkan satu angka tambahan untuk mengunci kemenangan.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/40/3214777/fajar_alfian_akan_berpasangan_dengan_nikolaus_joaquin_saat_menghadapi_thailand_di_piala_thomas_2026_pbsi-tAzx_large.jpg
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/40/3214737/daftar_line_up_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_thailand_di_piala_thomas_2026_pbsi-SlBm_large.jpg
Daftar Line Up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026: Fajar Alfian Tandem Bareng Nikolaus Joaquin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214652/susunan_pemain_tim_indonesia_vs_kanada_di_piala_uber_2026_sudah_keluar-zWmx_large.jpg
Susunan Pemain Tim Indonesia vs Kanada di Piala Uber 2026: Merah Putih Turunkan Kekuatan Penuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214627/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Rzt1_large.jpg
Bantu Indonesia Hajar Aljazair 5-0, Raymond/Joaquin Tambah Percaya Diri di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214601/tim_bulu_tangkis_indonesia_siap_tampil_di_laga_pertama_piala_uber_2026_melawan_kanada-TSq8_large.jpg
Piala Uber 2026: Tim Indonesia Waspadai Kekuatan Kanada di Partai Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214583/jonatan_christie_bantu_indonesia_menang_5_0_atas_aljazair_di_piala_thomas_2026_pbsi-pP7H_large.jpg
Hasil Piala Thomas 2026: Bantai Aljazair 5-0, Indonesia Puncaki Klasemen Sementara Grup D!
