JONATAN Christie kalah dramatis dari Kunlavut Vitidsarn dalam laga pembuka Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Forum Horsens Court 1, Horsens, Denmark pada Minggu, (26/4/2026) siang WIB. Setelah melalui duel tiga game, Jonatan Christie kalah 16-21, 22-20 dan 20-22.
Akibat kekalahan ini, Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand. Selanjutnya, laga kedua mempertemukan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga.
Jonatan Christie mengawali set pertama dengan luar biasa. Meski sempat ketinggalan 1-4, peraih medali emas Asian Games 2018 ini sanggup meraih enam angka beruntun sehingga berbalik unggul 7-4.
Keunggulan ini pun dipertahankan ayah satu anak ini hingga interval set pertama dengan skor 11-8. Selepas pertandingan, Jonatan Christie yang berstatus pemain non-pelatnas kehilangan konsentrasi. Akibatnya, pebulu tangkis 28 tahun ini tertinggal 16-21 di set pertama.
Di set kedua, Jonatan Christie kembali tancap gas. Namun, beberapa serangan mematikan Kunlavut Vitidsarn membuat Jonatan Christie kesalip dan tertinggal 10-11 di interval set pertama.
Lepas interval, kedua pemain saling kejar-mengejar skor. Namun, Kunlavut Vitidsarn sempat berada di atas angin karena sempat unggul 20-18. Juara dunia 2023 itu pun hanya membutuhkan satu angka tambahan untuk mengunci kemenangan.