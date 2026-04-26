Hasil Piala Thomas 2026: Jonatan Christie Kalah dari Kunlavut Vitidsarn, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand!

JONATAN Christie kalah dramatis dari Kunlavut Vitidsarn dalam laga pembuka Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Forum Horsens Court 1, Horsens, Denmark pada Minggu, (26/4/2026) siang WIB. Setelah melalui duel tiga game, Jonatan Christie kalah 16-21, 22-20 dan 20-22.

Akibat kekalahan ini, Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand. Selanjutnya, laga kedua mempertemukan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie menang atas Kunlavut Vitidsarn. (Foto: Humas PP PBSI)

Jonatan Christie mengawali set pertama dengan luar biasa. Meski sempat ketinggalan 1-4, peraih medali emas Asian Games 2018 ini sanggup meraih enam angka beruntun sehingga berbalik unggul 7-4.

Keunggulan ini pun dipertahankan ayah satu anak ini hingga interval set pertama dengan skor 11-8. Selepas pertandingan, Jonatan Christie yang berstatus pemain non-pelatnas kehilangan konsentrasi. Akibatnya, pebulu tangkis 28 tahun ini tertinggal 16-21 di set pertama.

Di set kedua, Jonatan Christie kembali tancap gas. Namun, beberapa serangan mematikan Kunlavut Vitidsarn membuat Jonatan Christie kesalip dan tertinggal 10-11 di interval set pertama.

Lepas interval, kedua pemain saling kejar-mengejar skor. Namun, Kunlavut Vitidsarn sempat berada di atas angin karena sempat unggul 20-18. Juara dunia 2023 itu pun hanya membutuhkan satu angka tambahan untuk mengunci kemenangan.