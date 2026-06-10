5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Idola Marc Marquez

Berikut lima pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP (Foto: X/@lorenzo99)

BERIKUT lima pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP. Salah satunya adalah idola Marc Marquez ketika cilik.

Marquez sukses mencatatkan kemenangan perdananya musim ini di MotoGP Hungaria 2026. Ia total telah mencatatkan 100 kali menang di semua kategori di mana 74 di antaranya adalah di MotoGP.

Lantas, apakah Marquez adalah peraih kemenangan terbanyak di MotoGP? Ia tentu saja berada dalam daftar. Siapa saja mereka?

5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP

1. Valentino Rossi

Pria asal Italia ini masih memegang rekor kemenangan terbanyak di MotoGP. Rossi, yang pensiun pada 2021, total 89 kali naik podium teratas di kelas premier pada kurun 2000-2021.

Idola Marc Marquez ini mencatatkan kemenangan pertamanya di MotoGP Inggris 2000 (dulu 500cc) dan yang terakhir di MotoGP Belanda 2017. Patut dinanti apakah rekor Rossi bisa dipecahkan atau tidak.

2. Marc Marquez

Seperti sudah disinggung, pria asal Spanyol ini ada dalam daftar pemenang terbanyak di MotoGP. Marquez total mengemas 74 kemenangan sejak debut pada 2013.

Kemenangan pertama diraihnya di MotoGP Amerika Serikat 2013. Marquez jadi pembalap aktif dengan catatan podium teratas terbanyak.

3. Giacomo Agostini

Gelar juara dunia terbanyak boleh saja dipegang legenda hidup satu ini dengan 15 kali di semua kelas dan 8 di MotoGP/500cc. Tapi, soal jumlah kemenangan, Agostini hanya mencatatkan 68 buah.

Pria asal Italia ini tidak beruntung lantaran kalender balap di masa jayanya tidak sebanyak sekarang. Pun begitu, 68 kemenangan miliknya sempat jadi rekor sebelum dipecahkan Valentino Rossi.