Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Idola Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |10:35 WIB
5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Idola Marc Marquez
Berikut lima pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP (Foto: X/@lorenzo99)
A
A
A

BERIKUT lima pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP. Salah satunya adalah idola Marc Marquez ketika cilik.

Marquez sukses mencatatkan kemenangan perdananya musim ini di MotoGP Hungaria 2026. Ia total telah mencatatkan 100 kali menang di semua kategori di mana 74 di antaranya adalah di MotoGP.

Lantas, apakah Marquez adalah peraih kemenangan terbanyak di MotoGP? Ia tentu saja berada dalam daftar. Siapa saja mereka?

5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP

1. Valentino Rossi

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Pria asal Italia ini masih memegang rekor kemenangan terbanyak di MotoGP. Rossi, yang pensiun pada 2021, total 89 kali naik podium teratas di kelas premier pada kurun 2000-2021.

Idola Marc Marquez ini mencatatkan kemenangan pertamanya di MotoGP Inggris 2000 (dulu 500cc) dan yang terakhir di MotoGP Belanda 2017. Patut dinanti apakah rekor Rossi bisa dipecahkan atau tidak.

2. Marc Marquez

Marc Marquez memenangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Seperti sudah disinggung, pria asal Spanyol ini ada dalam daftar pemenang terbanyak di MotoGP. Marquez total mengemas 74 kemenangan sejak debut pada 2013.

Kemenangan pertama diraihnya di MotoGP Amerika Serikat 2013. Marquez jadi pembalap aktif dengan catatan podium teratas terbanyak.

3. Giacomo Agostini

Giacomo Agostini

Gelar juara dunia terbanyak boleh saja dipegang legenda hidup satu ini dengan 15 kali di semua kelas dan 8 di MotoGP/500cc. Tapi, soal jumlah kemenangan, Agostini hanya mencatatkan 68 buah.

Pria asal Italia ini tidak beruntung lantaran kalender balap di masa jayanya tidak sebanyak sekarang. Pun begitu, 68 kemenangan miliknya sempat jadi rekor sebelum dipecahkan Valentino Rossi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223676/kemenangan_marc_marquez_di_hungaria_ternyata_sudah_dirancang_sejak_sepekan_sebelumnya-3zIV_large.jpg
Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 Sudah Dirancang sejak Seri Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/38/3223601/pembalap_tim_ducati_lenovo_marc_marquez-CFOb_large.jpg
Marc Marquez Blak-Blakan soal Kemenangan Perdananya Musim Ini di Hungaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223324/jorge_martin_bersama_marco_bezzecchi-HwvM_large.jpg
Bos Aprilia Marah-Marah Usai Jorge Martin Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223386/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-A78M_large.jpg
Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez Belum Mau Bahas Peluang Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223353/marc_marquez-cv0L_large.jpg
Bersinar di MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez Tak Sangka Masih Bisa Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/38/3223330/jorge_martin-E5JN_large.jpg
Kata-Kata Pertama Jorge Martin Usai Jadi Biang Keladi Tabrakan Beruntun di MotoGP Hungaria 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement