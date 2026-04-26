HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2026: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 1-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:29 WIB
Hasil Piala Thomas 2026: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 1-1!
Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi bikin skor Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026 sama kuat 1-1. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TIM bulutangkis Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan Thailand di laga lanjutan Piala Thomas 2026. Kepastian itu didapat setelah ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani mengalahkan Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga dengan skor 21-17 dan 21-18 di Horsens, Denmark, pada Minggu (26/4/2026) sore WIB.

Sebelumnya di laga pertama, Jonatan Christie kalah dari Kunlavut Vitidsarn via duel tiga set.  Selanjutnya, laga ketiga akan digelar beberapa saat lagi. Laga ketiga mempertemukan Alwi Farhan vs Panitchaphon Teeraratsakul.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi bikin Indonesia vs Thailand sama kuat 1-1 (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi bikin Indonesia vs Thailand sama kuat 1-1 (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Chaloempoen/Warrapol bermain dengan tempo sedang pada awal game pertama. Hal itu dikarenakan kedua pasangan berusaha tidak mau melakukan kesalahan yang merugikan.

Sementara waktu, Sabar/Reza memimpin 15-13 atas lawan. Mereka pun berusaha memperlebar jarak dari Chaloempoen/Warrapol.

Sabar/Reza meraih hasil manis di game pertama. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan Chaloempoen/Warrapol dengan skor 21-17.

Dalam game kedua, Sabar/Reza berusaha melanjutkan performa apiknya. Namun, mereka tidak memandang remeh Chaloempoen/Warrapol.

 

