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Kisah Asmara Terlarang Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Yuki Fukushima dengan Mantan Juara Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |04:01 WIB
Kisah Asmara Terlarang Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Yuki Fukushima dengan Mantan Juara Dunia
Pebulutangkis ganda putri asal Jepang, Yuki Fukushima. (Foto: Instagram/bluvic01)
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KISAH asmara terlarang pebulu tangkis supercantik Jepang, Yuki Fukushima dengan mantan juara dunia, Kento Momota selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya hubungan mereka menjadi salah satu skandal paling menghebohkan pada tahun 2018 silam.

Hubungan terlarang keduanya terendus lewat sebuah kejadian tak terduga yang langsung mencoreng citra disiplin ketat pelatnas bulu tangkis Jepang.

1. Skandal Menghebohkan

Skandal ini mencuat ke publik secara tidak sengaja ketika Organisasi Anti-Doping Jepang (JADA) melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan di asrama atlet pada pukul 06.00 pagi waktu setempat. Saat petugas mendatangi kamar Yuki Fukushima untuk melakukan tes, pebulu tangkis cantik itu tidak ada di tempat.

Misteri hilangnya Fukushima terjawab lewat rekaman kamera CCTV asrama. Kamera pengawas menangkap basah momen Fukushima tengah keluar dari kamar asrama putra milik Kento Momota. Rumor bahwa keduanya menghabiskan malam bersama pun langsung menyebar luas dan memicu kehebohan besar.

Kento Momota (BWF)
Kento Momota (BWF)

Asosiasi Bulu Tangkis Jepang (NBA) langsung bergerak cepat dengan menjatuhkan teguran keras kepada kedua atlet tersebut. Tak lama berselang, klub tempat Momota bernaung, NTT East, merilis klarifikasi untuk meredam isu miring. Mereka berdalih bahwa insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman karena keduanya diklaim hanya mengobrol.

 “Mereka berdua hanya berbincang, dan Kento Momota saat ini merasa sangat bersalah akibat kesalahpahaman ini,” jelas perwakilan NTT East kala itu.

Bagi Momota, ini bukan kali pertama dirinya tersandung masalah. Pada 2016, ia sempat dihukum skorsing satu tahun oleh NBA akibat kasus judi ilegal di sebuah kasino bersama Kenichi Tago, yang membuatnya kehilangan tiket Olimpiade Rio. Selain itu, foto-foto Momota yang tengah bermesraan dengan sejumlah wanita seksi di klub malam juga sempat bocor ke publik.

 

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