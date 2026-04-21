3 Pebulu Tangkis Top dunia yang Absen di Piala Uber 2026, Nomor 1 Baru Pensiun

ADA 3 pebulu tangkis top dunia yang absen di Piala Uber 2026 yang menarik untuk dibahas. Tentunya kehilangan salah satu pemain andalan tersebut membuat negara yang ditinggalkan bakal kesulitan menghadapi Piala Uber 2026 yang digelar di Horsens, Denmark pada 24 April sampai 3 Mei 2026 mendatang.

Ya, sejumlah nama besar dipastikan tidak akan menghiasi persaingan di Piala Uber edisi ke-31 tersebut, baik karena keputusan gantung raket maupun kendala cedera yang serius. Kehilangan para bintang ini tentu mengubah peta kekuatan tim-tim unggulan di ajang supremasi beregu tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top dunia yang Absen di Piala Uber 2026:

1. Carolina Marin (Spanyol)

Carolina Marin

Carolina Marin, peraih emas Olimpiade Rio 2016, telah lebih mengumumkan pensiun pada 26 Maret 2026 di usia 32 tahun. Cedera lutut serius ketiga yang ia alami pada semifinal Olimpiade Paris 2024 menjadi titik balik kariernya.

Mantan ratu bulu tangkis dunia yang pernah menduduki peringkat satu selama 66 minggu ini terpaksa berhenti karena kondisi fisik yang tidak bisa pulih total untuk bertanding di level tertinggi seperti Piala Uber.

Dengan begitu, Spanyol jelas akan berjuang keras di Piala Uber 2026. Apalagi Spanyol tergabung di grup yang sulit, yakni Grup D yang berisikan Korea Selatan, Thailand, dan Bulgaria.

2. Pearly Tan (Malaysia)

Pearly Tan

Tim Uber Malaysia harus menerima kenyataan pahit setelah bintang ganda putri mereka, Pearly Tan, dipastikan menepi. Pemain yang menduduki peringkat dua dunia bersama M. Thinaah ini gagal berangkat ke Horsens setelah cedera punggung lamanya kambuh saat berlaga di Badminton Asia Championships (BAC) di Ningbo, China.