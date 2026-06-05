4 Atlet Tanah Air yang Pernah Kepincut Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis!

Berikut empat atlet Tanah Air yang pernah kepincut pevoli supercantik Yolla Yuliana (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)

BERIKUT empat atlet Tanah Air yang pernah kepincut pevoli supercantik Yolla Yuliana. Salah satunya adalah pebulu tangkis.

Pesona Yolla Yuliana memang sulit ditandingi. Selain punya paras cantik dan tubuh yang ideal, perempuan asal Bandung itu cukup berprestasi di lapangan.

Bahkan, kecantikan Yolla mampu memesona sesama atlet. Siapa saja olahragawan yang pernah berhubungan dengan perempuan cantik ini? Simak ulasannya.

4 Atlet Tanah Air yang Pernah Kepincut Pevoli Supercantik Yolla Yuliana

1. Kaesar Akbar

Sosok satu ini merupakan mantan pebulu tangkis nasional. Bahkan, Kaesar dan Yolla pernah menjadi suami isteri. Mereka menikah pada 2017.

Sayangnya, biduk rumah tangga keduanya harus berakhir pada 2020. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Rumi.

2. Andakara Prastawa

Sosok satu ini merupakan bintang Timnas Basket Indonesia. Andakara diisukan jalin asmara dengan Yolla usai tertangkap kamera tengah berpelukan setelah pertandingan basket SEA Games 2015.

Tapi, hubungan ini tampaknya tidak berlangsung lama. Seperti diketahui, Yolla kemudian menikah dengan Kaesar pada 2017.