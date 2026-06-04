Fabio Quartararo Bantah Jadi Penyebab Francesco Bagnaia Batal Gabung Yamaha

Fabio Quartararo (20) angkat bicara mengenai kegagalan Francesco Bagnaia (63) bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2027 (Foto: Yamaha MotoGP)

FABIO Quartararo angkat bicara mengenai kegagalan Francesco Bagnaia bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2027. Ia memastikan tidak memberi tahu rivalnya itu apapun mengenai timnya saat ini.

Bursa transfer pembalap MotoGP sempat memanas di awal musim ini. Sejumlah nama besar disebut akan hengkang dan berganti pabrikan memasuki Kejuaraan Dunia 2027.

1. Fabio Quartararo ke Honda

Quartararo misalnya, dilaporkan akan hengkang ke tim pabrikan Honda. El Diablo diklaim sudah gerah dengan lambatnya progress yang dibuat Yamaha dalam beberapa musim terakhir.

Kepergian Quartararo membuat Yamaha harus mencari pengganti. Pabrikan asal Jepang itu sempat mendekati Bagnaia. Bahkan, rumor menyebut, Pecco 90% akan pindah ke tim tersebut.

Tapi, dalam beberapa pekan, rumor lain berhembus. Bagnaia memilih membatalkan tanda tangan kontrak dengan Yamaha dan beralih ke Aprilia Racing.

Kuat dugaan, perubahan sikap dari Bagnaia itu gara-gara Quartararo. Apalagi, keduanya kerap kedapatan berbincang di sela-sela balapan. Plus, pria asal Prancis itu rajin mengkritik timnya.