Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Bantah Jadi Penyebab Francesco Bagnaia Batal Gabung Yamaha

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |01:20 WIB
Fabio Quartararo Bantah Jadi Penyebab Francesco Bagnaia Batal Gabung Yamaha
Fabio Quartararo (20) angkat bicara mengenai kegagalan Francesco Bagnaia (63) bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2027 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

FABIO Quartararo angkat bicara mengenai kegagalan Francesco Bagnaia bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2027. Ia memastikan tidak memberi tahu rivalnya itu apapun mengenai timnya saat ini.

Bursa transfer pembalap MotoGP sempat memanas di awal musim ini. Sejumlah nama besar disebut akan hengkang dan berganti pabrikan memasuki Kejuaraan Dunia 2027.

1. Fabio Quartararo ke Honda

Fabio Quartararo finis kelima di MotoGP Catalunya 2026 fabioquartararo20

Quartararo misalnya, dilaporkan akan hengkang ke tim pabrikan Honda. El Diablo diklaim sudah gerah dengan lambatnya progress yang dibuat Yamaha dalam beberapa musim terakhir.

Kepergian Quartararo membuat Yamaha harus mencari pengganti. Pabrikan asal Jepang itu sempat mendekati Bagnaia. Bahkan, rumor menyebut, Pecco 90% akan pindah ke tim tersebut.

Tapi, dalam beberapa pekan, rumor lain berhembus. Bagnaia memilih membatalkan tanda tangan kontrak dengan Yamaha dan beralih ke Aprilia Racing.

Kuat dugaan, perubahan sikap dari Bagnaia itu gara-gara Quartararo. Apalagi, keduanya kerap kedapatan berbincang di sela-sela balapan. Plus, pria asal Prancis itu rajin mengkritik timnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222300/berikut_dua_pembalap_pengganti_yang_resmi_mentas_di_motogp_hungaria_2026_termasuk_cal_crutchlow-Mk8T_large.jpg
2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Rider Veteran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222335/jorge_martin-84HL_large.jpg
3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Rider Ducati dan KTM Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222087/simak_jadwal_motogp_hungaria_2026_akhir_pekan_ini-kfUD_large.jpg
Jadwal MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222077/marc_marquez_berambisi_menjadi_juara_dunia_motogp_2026_dengan_kembali_di_italia-oWqH_large.jpg
Nekat Comeback di MotoGP Italia 2026, Marc Marquez Masih Berambisi Juara Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222076/ai_ogura_mengakui_caranya_menyalip_marc_marquez_di_motogp_italia_2026_kurang_bersih-C46X_large.jpg
Ai Ogura Akui Caranya Salip Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 Kurang Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/38/3221898/pedro_acosta_vs_marc_marquez-S1vK_large.jpg
Duel Pedro Acosta vs Marc Marquez Makin Panas, Fans MotoGP Ikut Bahagia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement