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Breaking News: Brian Uriarte Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Langsung Melesat di Klasemen Moto3 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:29 WIB
Breaking News: Brian Uriarte Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Langsung Melesat di Klasemen Moto3 2026!
Veda Ega Pratama mendapat durian runtuh usai Brian Uriarte didiskualifikasi! (Foto: Instagram/@veda_54)
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VEDA Ega Pratama mendapat berkah usai Brian Uriarte didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026. Alhasil, posisinya di klasemen langsung melesat!

Uriarte kedapatan menggunakan oli ilegal di motornya saat kualifikasi. Sesuai regulasi, para peserta diwajibkan menggunakan pelumas dari supplier tunggal yakni Repsol.

1. Kena Pengecekan

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Dok. Honda Team Asia)

Dilansir dari Crash, Kamis (4/6/2026), pengawas balapan berhak untuk mengambil sampel secara random, kapan pun yang mereka inginkan dari peserta. Motor Uriarte pun terkena pengecekan.

Uriarte dipanggil oleh pengawas balapan di sela-sela Moto3 Italia 2026 pekan lalu di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero. Pihak sang pembalap memilih untuk membawa sampel kedua (B) untuk dianalisis.

Tapi, hasil tes tersebut kemudian mengonfirmasi temuan dari Sampel A. Alhasil, dalam sidang di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Hungaria, Kamis (4/6/2026) pagi WIB, Uriarte didiskualifikasi dari kualifikasi dan balapan!

Pembalap tim Red Bull KTM Ajo itu mampu meraih posisi start ketiga di kualifikasi. Ia finis keempat pada balapan yang digelar Minggu 17 Mei 2026 sore WIB. Dua hasil itu dianulir!

 

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